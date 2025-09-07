H συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ. (video)

Στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, που είναι σε εξέλιξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για τον 13ο μισθό στο δημόσιο ανέφερε τα εξής: «Οι ανακοινώσεις που παρουσίασα συνιστουν την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι αναγκασμένες να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας. Εμείς στην αντιθετη θέση. Το 1,7 δισ. ευρώ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό. Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε 1,3 με 1,4 δισ. Αν κάποιος πιστεύει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα πρέπει να πάει εκεί να το πει. Ευελπιστώ η πολιτική της παραγωγής υγιών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Όλοι οι πολίτες έβαλαν πλάτη και ήρθε τώρα η ώρα το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει με δίκαιο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας».

Σε ερώτηση για το δημογραφικό, αν οι φοροελαφρύνσεις αφορούν εισοδήματα του 2025 ή του 2026 και σχετικά με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Να αποσαφηνίσω ότι αυτή τη βελτίωση στο εισόδημα θα την δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του επομένου έτους και κάθε μήνα. Για τους νέους και τις νέες είναι ριζοσπαστικό αυτό που εξαγγείλαμε. Αυτό που κάναμε είναι πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο μπορεί να είναι ένας ή δύο μισθοί. Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Προφανώς και μίλησα πολλές φορές στην ομιλία μου για την ακρίβεια. Ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά. Όλη μας η στόχευση, η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά, τους νέους, τους συνταξιούχους, όλους τους Ελληνες θα είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι απάντηση στην ακρίβεια. Προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και με παρεμβάσεις. Επιμένω ότι αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού. Υπάρχουν και 1,5 δισ. μέτρα τα οποία ακόμα οι πολίτες δεν τα έχουν αισθανθεί. Όλοι οι ενοικιαστές θα πάρουν ένα ενοίκιο και οι συνταξιούχοι επίδομα».

Ο πρωθυπουργός σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και αν υπάρχουν προϋποθέσεις συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις ανέφερε: «Η απάντηση που σας δίνω είναι ίδια. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές να κυβερνήσουμε τον τόπο. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν τις εκλογές του 2023. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου. Όταν υλοποιείς σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας , αναμένεις να αποδίδει σε βάθος χρόνου. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τοπίο το 2027. Η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή».