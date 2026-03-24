H “ακτινογραφία” του… οπλοστασίου του «Ford» – Τι βλέπουμε στο κατάστρωμα

Η δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, αποτυπώνεται στη φωτογραφία που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα του «U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet».

Στη φωτογραφία διακρίνονται μαχητικά αεροσκάφη τύπου F/A-18 Super Hornet, που αποτελούν τον βασικό κορμό των επιχειρήσεων του αμερικανικού ναυτικού στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για αερομαχίες όσο και για πλήγματα ακριβείας εναντίον στόχων στο έδαφος και στη θάλασσα.

Στο ίδιο κατάστρωμα είναι πολύ πιθανό (δεν διακρίνονται ξεκάθαρα) να βρίσκονται και αεροσκάφη EA-18G Growler, η έκδοση ηλεκτρονικού πολέμου του Super Hornet.

Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος, καθώς παρεμβάλλουν τα εχθρικά ραντάρ και τις επικοινωνίες, διευκολύνοντας τη δράση των υπόλοιπων αεροσκαφών, ιδιαίτερα σε περιοχές με ισχυρή αεράμυνα, όπως αυτή του Ιράν.

Παράλληλα, διακρίνονται ελικόπτερα MH-60 Seahawk, τα οποία χρησιμοποιούνται για ανθυποβρυχιακές αποστολές, επιτήρηση, μεταφορές και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τα ελικόπτερα αυτά συμβάλλουν τόσο στην προστασία του ίδιου του αεροπλανοφόρου όσο και στην υποστήριξη ευρύτερων επιχειρήσεων.