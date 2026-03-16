H Ντόρα Μπακογιάννη εφ’ όλης της ύλης: Η οικογένεια, η πολιτική, τα σχέδια για το μέλλον

Για όλους και όλα μιλά η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV, η οποία θα προβληθεί αύριο Τρίτη στις 21:45.

Η πρώην Υπουργός δίνει σαφείς απαντήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφια στις επόμενες εκλογές σε άλλη εκλογική περιφέρεια πλην των Χανίων, ενώ αναφέρεται και στην αντίδραση των πολιτικών της αντιπάλων μετά τη γνωστοποίηση της ασθένειάς της.

«Δεν είμαι καθόλου σοβαρή γιαγιά»

Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλά με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση της με τα εγγόνια της, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι «καθόλου σοβαρή γιαγιά», ενώ εξηγεί πως όταν τα εγγόνια της επισκέπτονται το σπίτι της, έχει βάλει τους δικούς της κανόνες.

Ανατρέχοντας στα παιδικά της χρόνια, αποκαλύπτει πως μικρή ονειρευόταν να γίνει αρχαιολόγος και μάλιστα να ανακαλύψει τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σία Κοσιώνη και Μαρία Σάκκαρη

Η πρώην Υπουργός μιλά και για τον σύζυγό της, Ισίδωρο Κούβελο, αλλά και για τη σχέση της με τη νύφη της Σία Κοσιώνη, την οποία δηλώνει ότι αγαπά για τον χαρακτήρα της.

Αναφέρεται επίσης στον επικείμενο γάμο του ανιψιού της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκκαρη, επισημαίνοντας πως η τενίστρια έχει το ίδιο πηγαίο γέλιο με τη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη.

Η πολιτική, τα Χανιά και οι επιρροές της ζωής της

Μιλώντας για την πολιτική της διαδρομή, σημειώνει ότι είχε δύο μεγάλες επιρροές στη ζωή της: τον πατέρα της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και τον σύζυγό της, Παύλο Μπακογιάννη.

Μιλώντας για τη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη, αναφέρεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της οικογένειας Μητσοτάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους».

Οι γυναίκες στην πολιτική

Η πρώην Υπουργός μιλά και για τον ρόλο των γυναικών στην πολιτική, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σήμερα η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει γυναίκα πρωθυπουργό.

Παράλληλα αναφέρεται και στην κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς από δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους.

Σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν

Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίζεται όταν αναφέρεται στην παρουσία του Δημήτρη Κουφοντίνα σε ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρόσφατα.

«Ένιωσα πολύ άσχημα όταν είδα τον Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ», δηλώνει, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι απόλυτη:

«Δεν συγχωρώ».

Κυριάκος Μητσοτάκης, Σαμαράς, Καριστιανού και Τσίπρας

Η Ντόρα Μπακογιάννη αποκαλύπτει ότι έχει πει στον αδελφό της, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πως «είσαι καλύτερος πρωθυπουργός από τον πατέρα μας!».

Παράλληλα σχολιάζει τις σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την είσοδο νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό.

Πόλεμος, Ευρώπη και διεθνείς εξελίξεις

Σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ανησυχία για χτύπημα στην Ελλάδα, ενώ εκφράζει την ελπίδα να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος ώστε να μην πληγεί και ο τουρισμός.

Τονίζει επίσης ότι η Ελλάδα κινητοποίησε την Ευρώπη για τη βοήθεια προς την Κύπρο, ενώ σημειώνει πως η Ευρώπη άργησε να αντιδράσει σε κρίσιμες στιγμές.

Η Αλεξία Μπακογιάννη μιλά για τη μητέρα της

Στην εκπομπή εμφανίζεται και η κόρη της, Αλεξία Μπακογιάννη, η οποία μιλά για τη σχέση τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, αλλά και για το πώς είναι να μεγαλώνεις ως παιδί μιας τόσο γνωστής πολιτικής προσωπικότητας.

