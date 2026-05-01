H Lufthansa βρήκε το χαμένο όσκαρ

Η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε το αγαλματίδιο των Όσκαρπου ανήκει στον Ρώσο σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάνκιν η τύχη του οποίου αγνοούνταν έπειτα από μία πτήση Νέα Υόρκη-Φρανκφούρτη.

Η ανακοίνωση της Lufthansa αναφέρει:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το αγαλματίδιο των Όσκαρ βρίσκεται στο εξής στην κατοχή μας στη Φρανκφούρτη», ανέφερε η Lufthansa σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «είναι σε επαφή» με τον Πάβελ Ταλάνκιν προκειμένου να του παραδώσει το αγαλματίδιο «ιδίοις χερσί το ταχύτερο δυνατόν».

Ο 35χρονος Πάβελ Ταλάνκιν, που εργαζόταν σε ένα μικρό σχολείο σε ρωσική επαρχία, προκάλεσε αίσθηση τον Μάρτιο όταν κέρδισε το Όσκαρ ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους μαζί με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν.

Το “Mr. Nobody Against Putin”, που συντίθεται από εικόνες που έβγαλε κρυφά από τη Ρωσία ο Ταλάνκιν, παρουσιάζει την εισαγωγή στα ρωσικά σχολεία μαθημάτων φιλοπολεμικού πατριωτισμού υπό την προεδρία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.