H Lufthansa βρήκε το χαμένο όσκαρ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε το αγαλματίδιο των Όσκαρπου ανήκει στον Ρώσο σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάνκιν η τύχη του οποίου αγνοούνταν έπειτα από μία πτήση Νέα Υόρκη-Φρανκφούρτη.

Η ανακοίνωση της Lufthansa αναφέρει:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το αγαλματίδιο των Όσκαρ βρίσκεται στο εξής στην κατοχή μας στη Φρανκφούρτη», ανέφερε η Lufthansa σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «είναι σε επαφή» με τον Πάβελ Ταλάνκιν προκειμένου να του παραδώσει το αγαλματίδιο «ιδίοις χερσί το ταχύτερο δυνατόν».

Ο 35χρονος Πάβελ Ταλάνκιν, που εργαζόταν σε ένα μικρό σχολείο σε ρωσική επαρχία, προκάλεσε αίσθηση τον Μάρτιο όταν κέρδισε το Όσκαρ ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους μαζί με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν.

Το “Mr. Nobody Against Putin”, που συντίθεται από εικόνες που έβγαλε κρυφά από τη Ρωσία ο Ταλάνκιν, παρουσιάζει την εισαγωγή στα ρωσικά σχολεία μαθημάτων φιλοπολεμικού πατριωτισμού υπό την προεδρία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

