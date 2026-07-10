H επόμενη μέρα στο Νοσοκομείο Χανίων μετά την ένταξη του στις άγονες περιοχές

Η θετική αντιμετώπιση από το Υπουργείο Υγείας του αιτήματος του Γιώργου Μπέα για ένταξη του Νοσοκομείου Χανίων στις άγονες περιοχές, μένα να φανεί αν θα μετουσιωθεί σε πραγματική ενίσχυση με προσωπικό ή αν θα μείνει μια διοικητική αλλαγή χωρίς άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος.

Η ένταξη του «Άγιος Γεώργιος» στις «υγειονομικά άγονες και προβληματικές περιοχές» αντιμετωπίζεται από φορείς ως θετική εξέλιξη και ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε το προηγούμενο διάστημα από τη διοίκηση, εργαζόμενους, θεσμικούς φορείς και πολίτες.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κάνει λόγο για «σημαντική νίκη για την τοπική κοινωνία» και για δικαίωση των παρεμβάσεών της προς το Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας ωστόσο ότι το ζητούμενο είναι η άμεση νομοθέτηση και εφαρμογή της απόφασης, καθώς και η υλοποίηση τοπικών κινήτρων, όπως η επιδότηση στέγασης για γιατρούς.

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Την ίδια ώρα, όμως, η εικόνα που μεταφέρεται από το εσωτερικό του Νοσοκομείου δείχνει ότι τα προβλήματα παραμένουν πιεστικά. Σε ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής Χανίων του ΚΚΕ, μετά από περιοδεία κλιμακίου στο ΓΝΧ με επικεφαλής τον βουλευτή Ηρακλείου Μανώλη Συντυχάκη, γίνεται λόγος για εξάντληση εργαζομένων, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τμήματα που λειτουργούν στα όρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εργαζόμενοι ανέφεραν ότι οι χρωστούμενες άδειες ξεκινούν από το 2023, ενώ τα οφειλόμενα ρεπό σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 100. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ΤΕΠ, όπου, όπως καταγγέλλεται, οι ώρες αναμονής αυξάνονται λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ την ημέρα της περιοδείας παραιτήθηκαν δύο νοσηλευτές εξαιτίας των εξαντλητικών συνθηκών εργασίας.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Ανάλογη είναι η εικόνα που περιγράφεται και για κλινικές του Νοσοκομείου. Στην Ογκολογική – Αιματολογική Κλινική, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΚΕ, στη βραδινή βάρδια εφημερεύει μόλις ένας νοσηλευτής, ενώ στην Καρδιολογική και τη Νεφρολογική Κλινική, που συστεγάζονται, υπηρετούν δύο νοσηλευτές για 35 έως 40 ασθενείς. Αναφορές γίνονται ακόμη σε συμβασιούχους και εργολαβικούς εργαζόμενους που παραμένουν σε καθεστώς ανασφάλειας, αλλά και σε εξοπλισμό που δεν αξιοποιείται λόγω έλλειψης προσωπικού.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ Κ.Κ.Ε.

Το ΚΚΕ εκτιμά ότι ο χαρακτηρισμός του Νοσοκομείου ως «άγονου» δεν αρκεί από μόνος του για να λύσει το πρόβλημα της στελέχωσης, επικαλούμενο και την εμπειρία άλλων νοσοκομείων της Κρήτης, όπου προκηρύξεις θέσεων γιατρών δεν είχαν την αναμενόμενη ανταπόκριση. Ζητά γενναία κρατική χρηματοδότηση, αυξήσεις μισθών, επιστροφή 13ου και 14ου μισθού, πλήρη στελέχωση με ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και μονιμοποίηση των επικουρικών και συμβασιούχων.

Από μεριάς της, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης σημειώνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εφησυχασμός μετά την αποδοχή του αιτήματος. Όπως τονίζει, θα παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων και την υλοποίηση των δεσμεύσεων, επισημαίνοντας ότι η Υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και ότι η φωνή των πολιτών των Χανίων «ακούστηκε δυνατά».

Έτσι, μετά την πρώτη θετική εξέλιξη, το βάρος μεταφέρεται πλέον στην πράξη. Το Νοσοκομείο Χανίων χρειάζεται κίνητρα ικανά να προσελκύσουν γιατρούς και προσωπικό, αλλά και άμεσες λύσεις για τους εργαζόμενους που ήδη σηκώνουν το βάρος της λειτουργίας του. Για τους πολίτες, το ζητούμενο δεν είναι μόνο ο χαρακτηρισμός του ΓΝΧ ως «άγονου», αλλά αν αυτός θα οδηγήσει σε ασφαλέστερες υπηρεσίες υγείας, μικρότερες αναμονές και αξιοπρεπείς συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους.