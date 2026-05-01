H Eπιτροπή Ειρήνης Χανίων για την επίθεση στον στολίσκο για τη Γάζα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την επίθεση ισραηλινών δυνάμεων σε σκάφη του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, καταγγέλει η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από ισραηλινά πολεμικά μέσα, τα οποία προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα σκάφη, αφήνοντάς τα σε κατάσταση αδυναμίας πλεύσης. Όπως αναφέρεται, ο στολίσκος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η Επιτροπή κάνει λόγο για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «παρεμπόδιση αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας», εντάσσοντας το περιστατικό σε μια ευρύτερη αλυσίδα ενεργειών που, όπως σημειώνει, σχετίζονται με τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα προς την ελληνική κυβέρνηση για τις ενέργειες που έγιναν, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό εξελίχθηκε σε περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης.

Στην ανακοίνωση διατυπώνονται αιτήματα για άμεση παύση επιθέσεων σε αποστολές αλληλεγγύης, διασφάλιση της ασφαλούς πορείας του στολίσκου και άρση του αποκλεισμού της Γάζας.

Τέλος, απευθύνεται κάλεσμα συμμετοχής σε συγκέντρωση και πορεία στην αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση της Σούδας, στις 17 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συγκέντρωσης την Αγορά Χανίων.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

