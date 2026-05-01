H αντιπρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου

Το Ιράν έστειλε την τελευταία πρότασή του για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Πακιστανούς μεσολαβητές την Πέμπτη, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη μιας πιο μόνιμης λύσης που θα διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ,εκπνέει το όριο των 60 ημερών για την έγκριση του πολέμου από το Κογκρέσο, κάτι που θα υποχρέωνε τον πρόεδρο Τράμπ είτε να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο είτε να περιορίσει τις επιχειρήσεις.