H αντιπρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου

Το Ιράν έστειλε την τελευταία πρότασή του για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Πακιστανούς μεσολαβητές την Πέμπτη, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη μιας πιο μόνιμης λύσης που θα διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Εν τω μεταξύ,εκπνέει το όριο των 60 ημερών για την έγκριση του πολέμου από το Κογκρέσο, κάτι που θα υποχρέωνε τον πρόεδρο Τράμπ είτε να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο είτε να περιορίσει τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, ο πρόεδρος διαθέτει 60 ημέρες για να αναλάβει στρατιωτική δράση ως απάντηση σε μια άμεση απειλή ή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον το Κογκρέσο δεν έχει ψηφίσει την έγκριση πολέμου.
Χωρίς ρητή έγκριση του Κογκρέσου, ο νόμος ορίζει ότι, μόλις συμπληρωθεί η προθεσμία αυτή, ο πρόεδρος «οφείλει να τερματίσει κάθε χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών».
Πολλοί νομοθέτες θεωρούν την Παρασκευή, 1 Μαΐου, ως την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται οι 60 ημέρες, με βάση την κοινοποίηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο για την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.
Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι αυτή η ημερομηνία θα πρέπει να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής, όπου το Κογκρέσο πρέπει να παρέμβει και να εγκρίνει τη σύγκρουση ή τουλάχιστον να ασκήσει περαιτέρω εποπτεία.
Άλλοι όμως επιμένουν ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρατείνει μονομερώς τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ για άλλες 30 ημέρες. Και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι οι ημέρες κατάπαυσης του πυρός δεν υπολογίζονται στο σύνολο.