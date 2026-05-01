H αντιπρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου

Συντακτική Ομάδα
Το Ιράν έστειλε την τελευταία πρότασή του για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Πακιστανούς μεσολαβητές την Πέμπτη, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη μιας πιο μόνιμης λύσης που θα διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ,εκπνέει το όριο των 60 ημερών για την έγκριση του πολέμου από το Κογκρέσο, κάτι που θα υποχρέωνε τον πρόεδρο Τράμπ είτε να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο είτε να περιορίσει τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, ο πρόεδρος διαθέτει 60 ημέρες για να αναλάβει στρατιωτική δράση ως απάντηση σε μια άμεση απειλή ή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον το Κογκρέσο δεν έχει ψηφίσει την έγκριση πολέμου.

Χωρίς ρητή έγκριση του Κογκρέσου, ο νόμος ορίζει ότι, μόλις συμπληρωθεί η προθεσμία αυτή, ο πρόεδρος «οφείλει να τερματίσει κάθε χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πολλοί νομοθέτες θεωρούν την Παρασκευή, 1 Μαΐου, ως την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται οι 60 ημέρες, με βάση την κοινοποίηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο για την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι αυτή η ημερομηνία θα πρέπει να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής, όπου το Κογκρέσο πρέπει να παρέμβει και να εγκρίνει τη σύγκρουση ή τουλάχιστον να ασκήσει περαιτέρω εποπτεία.

Άλλοι όμως επιμένουν ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρατείνει μονομερώς τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ για άλλες 30 ημέρες. Και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι οι ημέρες κατάπαυσης του πυρός δεν υπολογίζονται στο σύνολο.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

