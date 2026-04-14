H Άννα Διαμαντοπούλου για την πολιτική, τη ζωή και την περίοδο των μνημονίων

«Την εποχή των μνημονίων άσπρισαν τα μαλλιά μου σε μια νύχτα», αποκάλυψε η Άννα Διαμαντοπούλου σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μέσα από την εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV, η οποία θα προβληθεί απόψε Τρίτη στις 21:45.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, μίλησε χωρίς φίλτρα για τη ζωή, την πολιτική διαδρομή, τις δυσκολίες αλλά και τις προσωπικές στιγμές που τη σημάδεψαν.

Η πορεία της στην πολιτική, όπως αποκάλυψε, είχε σημαντικούς σταθμούς, με αρχικό τη θέση της ως Νομάρχη Καστοριάς, που – όπως είπε – ήταν προσωπική επιλογή της Μαργαρίτα Παπανδρέου. Θυμήθηκε επίσης τη νεότητά της με μια πιο ανέμελη διάθεση: «Έπαιζα τάβλι, χαρτιά και οδηγούσα μοτοσυκλέτα!».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γενιά της, σημειώνοντας πως: «Ανήκω σε μια γενιά από την επαρχία που μας έδωσε το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να μπούμε σε θέσεις εξουσίας», ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα: «Όλοι ασχολούνται με το ΠΑΣΟΚ», επισημαίνοντας παράλληλα ότι στελέχη του κόμματος συχνά «παρασύρονται σε δηλώσεις για τα εσωτερικά του κόμματος και χάνεται ο στόχος».

Σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, αποκάλυψε: «Έχω ρίξει πολύ κλάμα στην πολιτική», ενώ περιέγραψε και τις επιθέσεις που δέχθηκε στην αρχή της πορείας της, όταν – όπως είπε – κυκλοφόρησε φυλλάδιο που αμφισβητούσε την επιλογή της να ασχοληθεί με την πολιτική ως νέα μητέρα.

Μίλησε για τον γιο της, Χάρη Σαβαλάνο, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε μπούλινγκ την περίοδο της κρίσης, ενώ τον χαρακτήρισε «τον μεγαλύτερο κριτή» της. Αναφέρθηκε επίσης στον σύζυγό της, Γιάννη Σαβαλάνο, ο οποίος με τη σειρά του μίλησε για εκείνη στην εκπομπή.