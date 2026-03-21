«Γύρω από τον τάφο του» – Σκέψεις σχετικά µε τον Βενιζελισµό και τη σχέση του µε τα Χανιά και την Κρήτη στον ιστορικό χρόνο

Τους επόµενους µήνες η δηµοκρατία θα καταλυθεί και λίγα χρόνια µετά (1940) η Ελλάδα θα εµπλακεί στη δίνη της µεγάλης ένοπλης σύρραξης του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου.

Σε όλη τη πόλη το πένθος ήταν διάχυτο. Τα καταστήµατα έκλεισαν και µαύρα υφάσµατα (πλερέζες) υπήρχαν κρεµασµένα σε διάφορα σηµεία της πόλης.

Στις φωτογραφίες και στα κινηµατογραφικά πλάνα διακρίνει κάνεις τα πρόσωπα γενειοφόρων και µπαρουτοκαπνισµένων Κρητικών να δακρύζουν όταν αντικρίζουν τη σωρό του µεγάλου πολιτικού.

Οι άνθρωποι που βίωσαν την κηδεία το Βενιζέλου, τη θυµούνταν και τη διηγούνταν στις επόµενες γενιές.

Όσοι είναι εν ζωή και παραµένουν µάρτυρες του γεγονότος τότε ήταν µικρά παιδιά.

Το 1964 θα ταφεί δίπλα ο γιος του Σοφοκλής, εξίσου πρωθυπουργός της Ελλάδος.

Ενενήντα χρόνια µετά, η πόλη που υποδέχθηκε το µεγάλο τέκνο της έχει αλλάξει.

Η Ελλάδα έχει µεταµορφωθεί και προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις της.

Ο τάφος του έχει υποστεί και αυτός αλλαγές ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται στις ετήσιες τελετουργικές ανάγκες.

Επιλέχθηκε το συγκεκριµένο σηµείο ταφής στο ναό του Προφήτη Ηλία επειδή ξεκίνησαν από εκεί τα πρώτα του βήµατα στην πολιτική και τον αγώνα για την ελευθερία της γενέτειρας του αλλά και λόγω της πανοραµικής εικόνας.

Η θέα στο σηµείο εντυπωσιάζει και γαληνεύει όποιον πάει, όσες φορές και εάν πάει, καθιστώντας έτσι το χώρο ησυχαστήριο ενώ το περιβάλλον -παρά την οικιστική οικοδόµηση- είναι ένα γνήσιο παράδειγµα και αντίγραφο της κρητικής υπαίθρου.

Για τα Χανιά, το µνηµόσυνο των Βενιζέλων αποτελεί αξιοσηµείωτο ετήσιο πολιτικό και θρησκευτικό γεγονός.

Παλαιότερα ο κόσµος συνέρρεε για να παρακολουθήσει και να συµµετάσχει στη επιµνηµόσυνη δέηση που συνήθως συνοδευόταν από λόγους που εκφωνούσαν πρόσωπα πανελλαδικού κύρους (πρωθυπουργούς, υπουργούς, αρχηγούς κοµµάτων, επιστήµονες, διανοούµενους).

Με την πάροδο των ετών η συµµετοχή του κόσµου µειωνόταν. Η γενιά που έζησε την εποχή των Βενιζέλων “έφευγε”, η αύξηση του καταναλωτισµού άλλαξε τις προτιµήσεις και τη καθηµερινότητα µας και η τηλεοπτική κάλυψη αντικατέστησε τη δια ζώσης παρουσία.

Αυτό γίνεται σχεδόν σ΄ ολες τις επετειακές εκδηλώσεις µνήµης µε εξαίρεση τις δύο εθνικές επετείους λόγω των παρελάσεων.

Είναι αλήθεια ότι έχουµε πολλές, αλλά αυτό είναι το παρελθόν µας και η επιβεβαίωση της µακρόχρονης παρουσίας και συµµετοχή µας σε αυτό.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η προσωπικότητα του Βενιζέλου είναι ταυτισµένη µε την ιστορία της πόλης µας.

Τα Χανιά φηµίζονται -εκτός για τις πολλές προσωπικότητες και τα φυσικά κάλλη τους- και για τούς Βενιζέλους τους.

Αυτούς που εν µέρει συνέβαλαν -από τη θέση τους στα πολιτικά αξιώµατα- στην σηµερινή οµορφιά και στην εξέλιξη τους, από τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας έως την µεταπολεµική εποχή (πολλά δηµόσια κτήρια το µαρτυρούν).

Αυτούς, που όποιος επιθυµεί να τους µελετήσει πρέπει να έρθει στην κοιτίδα τους και στο οµώνυµο ίδρυµα για να ανιχνεύσει τις ρίζες και την έναρξη της πολιτικής δράσης τους.

Ο Βενιζελισµός είναι “παράδοση” της Κρήτης. Ακόµη και πριν το θάνατο του ιδρυτού της, η Βενιζελική παράδοση είναι αυτή που οδήγησε στη “σωστή πλευρά” της ιστορίας τη µεγαλόνησο. Από τους Βαλκανικούς πολέµους, τον ∆ιχασµό, τη Μάχη της Κρήτης, την Κατοχή και τις συµφωνίες Τροµάρισας – Θερίσου (1943-1944) έως το δηµοψήφισµα του 1974.

Όπως κάθε παράδοση δεν έχει αποκλειστικό εκφραστή. ∆ιότι είναι τρόπος σκέψης, έκφρασης και δράσης.

Επιδιώκει να κινητοποιήσει τα πιο δραστήρια και παραγωγικά κοµµάτια της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά που κατανοούν ότι η προσωπική τους προκοπή θα γίνει µέσα από την πρόοδο και τον εκσυχρονισµό του κράτους.

Αυτά που αντιλαµβάνονται τον φιλελευθερισµό και µε την πολιτική και µε την οικονοµική σηµασία του.

Στο φετινό µνηµόσυνο του λοιπόν, γύρω από τον τάφου του, µε αυτές τις σκέψεις, ατενίζοντας την οµορφιά και την ιστορία της πόλης, στον καθαρό αέρα του Ακρωτηρίου, µιά Κυριακάτικη αργία. Ας προσπαθήσουµε να κοιτάξουµε το µέλλον και ας αναλογιστούµε ποια πορεία θα αποφασίσουµε να ακολουθήσουµε ως κοινωνία και ως έθνος.

*Ο Μιχάλης Σµυρλάκης είναι πτυχιούχος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστηµίου.