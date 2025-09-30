menu
Γυρίσµατα στα Χανιά για γερµανική κομεντί (φωτ.)

Γιώργος Κώνστας
Σε τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων… μετατράπηκαν τα γραφεία της αρχαιολογίας στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Αιτία τα γυρίσματα μιας ρομαντικής κομεντί για το γερμανικό κανάλι ARD. Η ταινία γυρίζεται σε παλιό λιμάνι, Σταυρό και σε ένα μετόχι εκτός των Χανίων. Τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η παραγωγή αποτελείται από 70 και παραπάνω άτομα.

Οι παραγωγοί ευχαρίστησαν το λιμενικό, το δημοτικό λιμενικό ταμείο Χανίων, την Αρχαιολογία, το Δήμο και τους κατοίκους για τη συμβολή και την κατανόηση τους.

Σύμφωνα με το σενάριο, η Gitta Sänger (Saskia Vester) λατρεύει την τακτοποιημένη ζωή της. Αυτή τη στιγμή περιμένει με ανυπομονησία το αποκορύφωμα του καλοκαιριού της: τις παραδοσιακές διακοπές στη Μαγιόρκα με τον γιο της Maximilian. Αντί για τις Βαλεαρίδες Νήσους, η Gitta βρίσκεται ξαφνικά στην Κρήτη. Χωρίς τον Μάξι. Σε ένα λεωφορείο γεμάτο ερωτοχτυπημένους singles άνω των 60 ετών. Το “Alt, ledig, findet” είναι μια ρομαντική κωμωδία με βάθος και καρδιά, μια ταινία βασισμένη στην πραγματική ζωή. Η ιστορία ταξιδεύει τον θεατή στις χαρές και τις απογοητεύσεις του έρωτα για ένα σύνολο ηθοποιών στα 60 τους. Η πρωταγωνίστρια, η Gitta Sänger, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αφήσεις το παλιό για να βρεις τον εαυτό σου εκ νέου.

ΑΥΡΙΑΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

  • Μόλος μπροστά από το Μεγάλο Αρσενάλι στις 1-10-2025
  • Διαδρομή προς τον Φάρο στις 1-10-2025
  • Φάρος Χανίων, εξωτερικός χώρος.
  • Ακτή Κουντουριώτη – μπροστά από Φρούριο Φιρκά – στις 1και 2-10-2025.
