Γυναίκες στον στίβο της ζωής

Στον αθλητικό στίβο υπάρχουν αγωνίσµατα οµαλού και ανώµαλου δρόµου, αγωνίσµατα µε εµπόδια και χωρίς, αγώνες αλµάτων, ταχυτήτων και ρίψεων. Στην προσπάθεια των αθλητών και αθλητριών για την επιτυχία των στόχων τους, καθοριστικό ρόλο παίζει και το υποστηρικτικό πλαίσιο, θεσµικό, ανθρώπινο και υλικό.

Με αγωνίσµατα µετ’ εµποδίων µοιάζουν και οι αγώνες των γυναικών, εδώ και χρόνια, για την ισότητα. Και, ενώ θα περίµενε κανείς πως, οι µέχρι τώρα θεσµικές κατοχυρώσεις και κατακτήσεις, θα έκαναν τις διαδροµές τους – οικογενειακές, εργασιακές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αθλητικές, ακόµη και αυτές της υγείας – πιο εύκολες, στην πράξη είναι διαδροµές µε αρκετά εµπόδια. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, µιλώντας το 2023 στην εναρκτήρια συνεδρία της Επιτροπής για την Κατάσταση των Γυναικών, τόνισε πως αυτές έχουν προχωρήσει µπροστά γκρεµίζοντας εµπόδια και διαλύοντας στερεότυπα, αλλά µε τους σηµερινούς ρυθµούς η νοµική ισότητα των φύλων απέχει περίπου τριακόσια χρόνια.1

Αποκαρδιωτικό, αλλά ταυτόχρονα και ενδεικτικό της κατάστασης του θέµατος της έµφυλης ισότητας παγκόσµια. Ποια είναι, όµως, τα δεδοµένα που κάνουν την ισότητα των φύλων να µοιάζει µε στόχο τόσο απόµακρο;

Η Έκθεση των Ηνωµένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων του 20252 προειδοποιεί ότι, πάνω από 351 εκατοµµύρια γυναίκες και κορίτσια, κινδυνεύουν να παραµείνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας έως το 2030, αν δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή πορείας από τις κυβερνήσεις. Τα έµφυλα χάσµατα επιµένουν στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην πολιτική εκπροσώπηση και στην πρόσβαση στην τεχνολογία, ενώ σε ορισµένες χώρες, καταγράφεται ακόµη και οπισθοδρόµηση στα δικαιώµατα των γυναικών, παρά τις δεκαετίες διεκδικήσεων και πολιτικών δεσµεύσεων. Η πανδηµία, οι ένοπλες συγκρούσεις, η κλιµατική κρίση και οι οικονοµικές αναταράξεις έχουν επιδεινώσει τις ανισότητες, πλήττοντας, δυσανάλογα, γυναίκες και κορίτσια.

Τα παραπάνω υπογραµµίζουν πως οι ανισότητες όχι µόνο παραµένουν σε πολλούς τοµείς της ζωής των γυναικών, αλλά ότι προκύπτουν και νέες µορφές αποκλεισµού, γεγονός που δικαιολογεί και τη δραµατική εκτίµηση του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ. Αν τα στοιχεία και οι επισηµάνσεις των Ηνωµένων Εθνών, παρουσιάζουν µια ζοφερή εικόνα για τη θέση των γυναικών σε όλο τον κόσµο, ας δούµε πως είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και ανήκουµε.

Είναι αποδεκτό πως το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων είναι αρκετά ανεπτυγµένο και αποτελεί ένα από τα πιο προηγµένα παγκοσµίως. Περιλαµβάνει µια σειρά από νοµοθεσίες, πολιτικές επίτευξης της ισότητας και µηχανισµούς παρακολούθησής της. Ωστόσο, τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat)3 και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)4 καταγράφουν επίµονα χάσµατα: µισθολογικές ανισότητες, περιορισµένη παρουσία των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στην έρευνα και στην καινοτοµία, καθώς και δυσανάλογη επιβάρυνση µε την άµισθη φροντίδα, παρά την πρόοδο στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Στον τοµέα του αθλητισµού επίσης αν και έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν κοινωνικοπολιτισµικά εµπόδια τόσο στην πρόσβαση όσο και στη συµµετοχή τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ισότητα των φύλων, τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά την πρόοδο, έχει πολλά ακόµη να αντιπαλέψει για να επιτευχθεί. Στη χώρα µας αλήθεια τι συµβαίνει;

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆είκτη Ισότητας των Φύλων για το 20255, εξακολουθεί να κατατάσσεται χαµηλά µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συνολική βαθµολογία περίπου 57/100 παραµένει κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Ο δείκτης αποτυπώνει έξι βασικούς τοµείς της ισότητας – εργασία, οικονοµία, εκπαίδευση, χρόνος, εξουσία και υγεία. Παρότι καταγράφεται σταδιακή πρόοδος σε σύγκριση µε παλαιότερα έτη, κυρίως στην εκπαίδευση και στη συµµετοχή στην απασχόληση, τα έµφυλα χάσµατα παραµένουν έντονα: οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων και να εµφανίζουν χαµηλότερα επίπεδα οικονοµικής ανεξαρτησίας, ενώ η άνιση κατανοµή του χρόνου φροντίδας συνεχίζει να τις επιβαρύνει δυσανάλογα. Στον τοµέα της υγείας, αν και η συνολική εικόνα είναι σχετικά καλύτερη, εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες στην πρόσβαση και στην ποιότητα των υπηρεσιών.6 Η συνολική λοιπόν εικόνα δείχνει ότι, παρά το ότι έχουν γίνει βήµατα προς τα εµπρός, οι γυναίκες, στην πατρίδα µας, αντιµετωπίζουν ακόµη πολλαπλές προκλήσεις σε αρκετούς τοµείς.

Τελικά, ο στίβος της ζωής των γυναικών, όπου κι αν βρίσκονται, ακόµη και στις περιπτώσεις που υπάρχει ένα θεσµικά ανεπτυγµένο υποστηρικτικό πλαίσιο, εξακολουθεί να έχει πολλά εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Είναι εφικτό; Η «Στιγµιότυπη εικόνα της ισότητας των φύλων για το 2025» (Gender Snapshot 2025)7 των Ενωµένων Εθνών, υποστηρίζει πως είναι, αρκεί να υπάρξει πραγµατική πολιτική βούληση των κυβερνήσεων και στοχευµένες παρεµβάσεις και επενδύσεις. Προσδιορίζει µάλιστα έξι τοµείς προτεραιότητας όπου απαιτείται επείγουσα δράση: την ψηφιακή µετάβαση, την απαλλαγή από τη φτώχεια, τη µηδενική ανοχή στη βία, την πλήρη και ισότιµη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, την ειρήνη και ασφάλεια και την κλιµατική δικαιοσύνη.8 Από όλους, θεωρεί το ψηφιακό χάσµα των φύλων ως κρίσιµο πεδίο παρέµβασης, καθώς η ενίσχυση της ψηφιακής ένταξης των γυναικών µπορεί να λειτουργήσει ως µοχλός ενδυνάµωσης και πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην οικονοµική ανεξαρτησία.

Μήπως, όµως, η ισότητα των φύλων δεν είναι µόνο υπόθεση των κυβερνήσεων, αλλά και της καθεµίας και του καθενός από εµάς; Πώς στεκόµαστε απέναντι στις καθηµερινές εµπειρίες ανισότητας: στον τρόπο που µοιράζεται ο χρόνος των οικιακών εργασιών και της φροντίδας, στις επαγγελµατικές επιλογές που θεωρούνται «κατάλληλες» για κάθε φύλο, στις προσδοκίες που συνοδεύουν τα κορίτσια και τα αγόρια από µικρή ηλικία; Αναπαράγουµε ή αµφισβητούµε τις βαθιά ριζωµένες έµφυλες αντιλήψεις που διαµορφώνουν τι θεωρείται «φυσιολογικό» ή «αναµενόµενο» για τις γυναίκες και τους άνδρες; Τόσο οι έρευνες όσο και η πραγµατικότητα της ζωής δείχνουν πως υπάρχουν ακόµη πολλές στερεοτυπικές αντιλήψεις και συµπεριφορές στην οικογένεια,9 στο σχολείο,10 στα µέσα ενηµέρωσης,11 στην κοινωνία γενικότερα. Γι’ αυτό και η ευρωπαϊκή καµπάνια «Ας βάλουµε τέλος στα έµφυλα στερεότυπα» (EndGenderStereotypes12) µάς καλεί να επανεξετάσουµε όσα θεωρούµε αυτονόητα για τα φύλα και να αναγνωρίσουµε πως οι προκαταλήψεις περιορίζουν τις επιλογές και τις δυνατότητες όλων µας.

Μόνο µέσα σε µια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και περιορισµούς, οι γυναίκες δεν θα χρειάζεται ούτε να αποδεικνύουν διαρκώς ότι «αντέχουν» ούτε να αντέχουν περισσότερα από όσα αναλογούν σε αυτές. Ας είναι λοιπόν η Παγκόσµια Ηµέρα Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, ηµέρα τιµής και ταυτόχρονα αφορµή συλλογικού αναστοχασµού: βλέπουµε τον στίβο της ζωής ως ατοµική δοκιµασία αντοχής των γυναικών ή ως πεδίο όπου η ισότητα των φύλων κατακτάται µέσα από κοινή ευθύνη και δράση;

*Η Ευθυµία Σερλέτη είναι συνταξιούχος ΝηπιαγωγόςMSc στις Σπουδές Φύλου

