Γυναίκες, ο… εύκολος στόχος

∆ύο γυναίκες -εκπαιδευτικοί όµως µάθαµε αργότερα- βρέθηκαν ανάµεσα σε άλλους διαδηλωτές το πρωί της Τρίτης στο λιµάνι της Σούδας να φωνάξουν ενάντια στην παρουσία Ισραηλινών στρατιωτικών που όπως υποστήριζαν οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου βρίσκονταν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης βρίσκονταν στην πρώτη γραµµή δηλώνοντας τις θέσεις τους, δεν κρύφτηκαν ποτέ, ούτε κάλυψαν τα χαρακτηριστικά τους.

Όταν πετάχτηκαν δύο πέτρες προς το λεωφορείο που µετέφερε τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, σε όλα τα βίντεο φαίνεται ότι ρίχνονται από το δυτικό τµήµα της πλατείας και πίσω από το κύριο σώµα των διαδηλωτών, η Αστυνοµία επεµβαίνει.

Και ποιους ρίχνει κάτω και συλλαµβάνει; Τον… εύκολο στόχο, δύο γυναίκες που βρίσκονταν απλώς στην πρώτη γραµµή που δεν έτρεξαν προς τα πίσω, που δεν κάλυψαν τα χαρακτηριστικά τους, αλλά επέµεναν να φωνάζουν για τα πιστεύω τους ακόµα και όταν τους έδεναν τα χέρια και οδηγούνταν στα οχήµατα της Aστυνοµίας.

Τώρα θα τους φορτωθεί η… µισή ποινική δικονοµία και θα τραβιούνται στα δικαστήρια για µια 7ετία όχι γιατί έκαναν κάτι επιλήψιµο, απλά γιατί δεν έµειναν στον καναπέ τους αλλά τόλµησαν να µιλήσουν…