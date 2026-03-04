Γυμνάσιο Σούδας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη θάλασσα και τις ακτές

1 από 11

Μέλη της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων βρέθηκαν στις 3 Μαρτίου 2026 στο Γυμνάσιο Σούδας και έκαναν παρουσίαση για τη θάλασσα και τις ακτές σε μαθητές τριών τμημάτων (Α2, Β2, Γ2), αναδεικνύοντας τη σημασία της θάλασσας και των ακτών για την οικολογική ισορροπία και την ανθρώπινη ζωή.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Οικολογικής Πρωτοβουλίας, «ακτές και θάλασσα έχουν τεράστια αξία και για τους ανθρώπους μιας και αποτελούν πηγή ζωής, προσφέρουν τροφή, τρόπους επικοινωνίας αλλά και διέξοδο αναψυχής και υγείας.

Συζητήσαμε επίσης και απειλές που αντιμετωπίζουν ακτές και θάλασσα όπως η κλιματική κρίση, η απώλεια βιοποικιλότητας, τα απόβλητα και σκουπίδια, ο υπερτουρισμός και οι εξορύξεις. Τέλος, αναζητήσαμε μαζί λύσεις και τρόπους προστασίας των ακτών και της θάλασσας.

Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν δημιούργησαν, χωρισμένοι/ες σε ομάδες, εικονογραφημένες ιστορίες και μαντινάδες σχετικά με τη θάλασσα και τις ακτές, εκφράζοντας με τη δική τους καλλιτεχνική ματιά τις ιδέες και τις προτάσεις τους.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με τη συμβολή εκπαιδευτικών μελών της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων και προσφέρεται δωρεάν για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολεία. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 11 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με πάνω από 400 μαθητές.

Για τις ανάγκες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ομάδα εργασίας της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιείται στη διάρκεια αυτού του προγράμματος αλλά και πριν ή μετά από αυτό. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει παρουσίαση (που είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά μέσα από το ιστολόγιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων), μίνι έκθεση με εικόνες για τις ακτές και τη θαλάσσια ζωή, κάρτες για παιχνίδι ρόλων, κάρτες παρουσίασης, κάρτες ανατροφοδότησης, παζλ με εικόνες από θαλάσσια ζώα που είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου κ.ά.».