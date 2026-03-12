menu
Τοπικά

Γυμνάσιο Κολυμπαρίου: Αντιπολεμικό μήνυμα από τους μαθητές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Οχι στον πόλεμο» λένε οι μαθητές του Γυμνασίου Κολυμπαρίου.

Σε ψήφισμα του 15μελούς συμβουλίου μαθητών του Γυμνασίου Κολυμπαρίου αναφέρεται:

«Στις 25 Απριλίου 1945, 50 κυβερνήσεις χωρών συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο και ίδρυσαν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ο οργανισμός αυτός έχει θέσει ως στόχο την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αλλά και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και φιλειρηνικών συζητήσεων μεταξύ των χωρών.

81 χρόνια μετά, και οι «Μεγάλες Δυνάμεις» ακόμα δρουν αυτοβούλως, θεωρώντας πως έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν και να επιτίθενται συνεχώς, χρησιμοποιώντας αβάσιμες προθέσεις και δικαιολογίες. Αυτή την στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καταπατώντας τους θεσμούς του ΟΗΕ, τους οποίους οι ίδιοι είχαν κάποτε θεσμοθετήσει, πυρπολούν, μαζί με το Ισραήλ, ασύστολα το Ιράν, βασιζόμενοι στη στρατιωτική τους δύναμη. Μια μονομερής επίθεση λαμβάνει χώρα στο Ιράν, η οποία παραβλέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Δεν θα ταχθούμε υπέρ του δογματικού καθεστώτος του Ιραν με τις καθημερινές γυναικοκτονίες, αλλά αυτό δεν δίνει το δικαίωμα στις ΗΠΑ να εισβάλουν και να επιτίθενται σε άμαχο πληθυσμό, να δολοφονούν, να καταλαμβάνουν αλλοεθνείς περιοχές και να διαπράττουν γενοκτονίες. Με πρόσχημα τα πυρηνικά όπλα τα οποία «υποτίθεται» πως προσπαθεί να αποκτήσει το Ιράν, οι ΗΠΑ αποφάσισαν εν μία νυκτί να δολοφονήσουν τον αρχηγό της χώρας Αλί Χαμενεΐ, και να ξεκινήσουν ασύλληπτους βομβαρδισμούς σε Ιρανικά εδάφη, μαζί με την βοήθεια του Ισραήλ, μιας χώρας που επίσης έχει διαπράξει γενοκτονίες.
Ο πόλεμος αυτός, εκτός από την γιγαντιαία καταστροφή που προκαλεί στους συνανθρώπους μας, επηρεάζει άμεσα και τη χώρα μας, διότι η Ελλάδα διαθέτει Αμερικάνικες βάσεις. Ως Σχολείο, εκπρόσωποι της κοινής γνώμης, δηλώνουμε δημόσια την άποψή μας, δυνατά και καθαρά: δεν θέλουμε καμία απολύτως συμμετοχή της χώρας μας στην επικείμενη γενοκτονία, στον άγριο και άδικο πόλεμο, αρνούμαστε να ταχθούμε στο πλευρό στυγνών δολοφόνων και απόλυτων μοναρχών!
Τα Χανιά γίνονται στόχος, ας λάβουμε όλοι θέση. Η γνώμη μας μετράει! Στέλνουμε ηχηρό μήνυμα στο κράτος: Η νέα γενιά αποδοκιμάζει και αρνείται να πάρει μέρος σε πράξεις που θα στοιχίσουν στο μέλλον μας, στο μέλλον του πλανήτη!
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΠΟΛΕΜΟΣ!
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ».

