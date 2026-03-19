“Γροθιά” στον ρατσισµό από μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Χανίων

■ Ξεχώρισε η οµιλία τους σε Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Πολωνία

Με µια ώριµη, στοχαστική και βαθιά ανθρωπιστική προσέγγιση απέναντι στο φαινόµενο του ρατσισµού, δύο µαθήτριες από τα Χανιά έδωσαν το δικό τους µήνυµα σε διεθνές ακροατήριο, στο Μαθητικό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο µε θέµα «Ελλάδα – Άουσβιτς: Φασισµός – Ρατσισµός – Ναζισµός», που πραγµατοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας.

Η Ήβη Πολυράκη και η Αλεξάνδρα Τσάρα, µαθήτριες του 5ου Γυµνασίου Χανίων, παρουσίασαν ένα κείµενο στην αγγλική γλώσσα για τον ρατσισµό που ξεχώρισε για την καθαρότητα σκέψης και την κοινωνική του ευαισθησία, θέτοντας στο επίκεντρο όχι µόνο τις αιτίες αλλά και τις ευθύνες της κοινωνίας απέναντι σε ένα διαχρονικό και επικίνδυνο φαινόµενο.

Στην παρέµβασή τους υπογράµµισαν ότι ο ρατσισµός τροφοδοτείται από προκαταλήψεις που σχετίζονται µε τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, την κοινωνική προέλευση ή ακόµη και τις σωµατικές και πνευµατικές ιδιαιτερότητες.

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον ρόλο της οικογένειας και της εκπαίδευσης, καθώς – όπως σηµείωσαν – οι προκαταλήψεις συχνά µεταφέρονται από γενιά σε γενιά, ενώ η έλλειψη ουσιαστικής παιδείας σε αξίες όπως η ισότητα και ο σεβασµός αφήνει χώρο στην αναπαραγωγή στερεοτύπων.

Κλείνοντας, οι δύο µαθήτριες ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της παιδείας ως βασικού εργαλείου αντιµετώπισης του ρατσισµού, τονίζοντας ότι απαιτείται συλλογική προσπάθεια για την αποδόµηση των διακρίσεων και την οικοδόµηση µιας κοινωνίας ισότητας και συµπερίληψης.

Αναλυτικά το κείµενο (µετάφραση) των κοριτσιών έχει ως εξής:

«Χωρίς αµφιβολία, ο κόσµος στον οποίο ζούµε σήµερα είναι πολύ πιο εξελιγµένος χάρη στην επιστήµη και την τεχνολογία. Ωστόσο, ακόµη και σήµερα, άνθρωποι σε όλο τον κόσµο βιώνουν ρατσισµό που προσβάλλει όχι µόνο την αξιοπρέπειά τους ως ανθρώπινα όντα, αλλά και, σε ορισµένες περιπτώσεις, τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους. Τι είναι όµως πραγµατικά ο ρατσισµός;

Είναι µια αντίληψη που υποστηρίζει την ανωτερότητα µιας οµάδας ανθρώπων, ενώ άλλοι θεωρούνται κατώτεροι και αντιµετωπίζονται µε περιφρόνηση. Συχνά υπάρχει προκατάληψη απέναντι σε ανθρώπους µε διαφορετικό υπόβαθρο, είτε πρόκειται για διαφορετική φυλή, εθνικότητα, χρώµα, θρησκεία, φύλο, είτε για άτοµα που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις ή ακόµη και άτοµα µε σωµατικές ή πνευµατικές αναπηρίες. Έτσι, οι άνθρωποι διαµορφώνουν προκατειληµµένες απόψεις, επειδή δεν είναι εξοικειωµένοι µε οτιδήποτε αποκλίνει από τη δική τους πραγµατικότητα (οπτική).

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συµβάλλουν σε αυτό. Πρώτα και κύρια, η ανατροφή ενός παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα αντιλαµβάνεται τον κόσµο και τους ανθρώπους γύρω του. Οι γονείς, λόγω των ήδη υπαρχόντων στερεοτύπων τους, συχνά µεταδίδουν αυτές τις προκαταλήψεις στα παιδιά τους.

Επιπλέον, ο ρατσισµός οφείλεται και στην έλλειψη εκπαίδευσης, καθώς τα άτοµα δεν διδάσκονται τις αξίες της ισότητας, του σεβασµού και της δικαιοσύνης και έτσι είναι εύκολο να υιοθετήσουν στερεότυπα. Παράλληλα, τα σχολεία δεν εστιάζουν επαρκώς στη διδασκαλία ηθικών αξιών που θα προετοιµάσουν τους µαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. Παρατηρείται επίσης µια διάβρωση των ηθικών αξιών, όπου η ανηθικότητα, ο ανταγωνισµός και η αµφισβήτηση των ανθρωπιστικών ιδανικών καλλιεργούν το µίσος µεταξύ των ανθρώπων. Τα αισθήµατα ανωτερότητας, είτε σε ατοµικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, ενισχύουν τον φθόνο, το µίσος και την επιθυµία κυριαρχίας πάνω στους άλλους. Συχνά, η καταπιεσµένη οργή που προκύπτει από την εµπειρία του ρατσισµού µπορεί να οδηγήσει το θύµα να γίνει θύτης.

Όπως είπε ο Μάνος Χατζιδάκις, ένας σπουδαίος Έλληνας συνθέτης:

«Ο νεοναζισµός, ο φασισµός και ο ρατσισµός, όπως και κάθε αντικοινωνικό και απάνθρωπο φαινόµενο, παρουσιάζονται ως ιδεολογίες, όµως δεν συνδέονται µε καµία ιδεολογία. Είναι µεγάλο λάθος να θεωρούµε ότι ο κίνδυνος βρίσκεται έξω από εµάς, χωρίς εµπόδια στην ανάπτυξή του, όταν οι κοινωνικές ή πολιτικές συνθήκες το επιτρέπουν, τον ενισχύουν και ενδυναµώνουν τη βάρβαρη και απάνθρωπη παρουσία του.»

Το µοναδικό αντίδοτο απέναντι στον κίνδυνο που υπάρχει µέσα µας είναι η παιδεία. Μια ουσιαστική παιδεία, όχι απλώς κατευθυνόµενη διδασκαλία και παροχή γνώσεων χωρίς υπεύθυνη στάση. Αυτή η µορφή εκπαίδευσης δεν είναι εύκολη· δεν δηµιουργεί εφησυχασµό σε αυτόν που µαθαίνει, αλλά τον ωθεί να αντιµετωπίσει ερωτήµατα και αβεβαιότητες.

Τελικά, η εξάλειψη του ρατσισµού απαιτεί κάτι περισσότερο από ατοµική ευαισθητοποίηση. Απαιτεί συλλογική προσπάθεια από όλα τα µέλη της κοινωνίας για την αποδόµηση των δοµών καταπίεσης. ∆ίνοντας προτεραιότητα στη διαφορετικότητα και τη συµπερίληψη και αµφισβητώντας ενεργά τις δικές µας προκαταλήψεις, µπορούµε να περάσουµε από ένα παρελθόν αποκλεισµού σε ένα πραγµατικό µέλλον ισότητας».