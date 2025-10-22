menu
Διεθνή

Γρίπη των πτηνών: Εστίες εντοπίστηκαν σε Ολλανδία, Βέλγιο και Σλοβακία – Χιλιάδες πτηνά θα θανατωθούν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι ολλανδικές αρχές θα σφαγιάσουν περίπου 161.000 κότες σε ένα ορνιθοτροφείο, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, αφού εντοπίστηκε εκεί μια εστία της γρίπης των πτηνών, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Λόγω της επιδημίας απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από το ορνιθοτροφείο, γεγονός που επηρεάζει άλλα 26 που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Γεωργίας διέταξε τους πτηνοτρόφους να κρατούν τα πτηνά σε κλειστούς χώρους, ενώ απαγόρευσε και τις επιδείξεις πτηνών.

Εντολή να παραμένουν όλα τα πτηνά σε κλειστούς χώρους από αύριο Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, εξέδωσε σήμερα και το Βέλγιο, λόγω μιας εστίας της γρίπης των πτηνών H5N1 που εντοπίστηκε σε εκτροφείο γάλλων. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH) ανέφερε σήμερα, επικαλούμενος τις βελγικές αρχές, ότι 319 πουλιά πέθαναν από τη γρίπη ενώ τα υπόλοιπα 67.110 θα θανατωθούν.

Μία εστία της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε και στη Σλοβακία, σε μια φάρμα κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με τον WOAH, 27 πουλιά πέθαναν ενώ θα σφαγιαστούν 197 κότες, πάπιες και χήνες που εκτρέφονται εκεί.

Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών ανησυχεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους, αφού τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά πέθαναν ή σφαγιάστηκαν για προληπτικούς λόγους, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η αλυσίδα ανεφοδιασμού και να αυξηθούν οι τιμές των τροφίμων ενώ εκφράζονται φόβοι για μια νέα πανδημία.

