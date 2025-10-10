Γρηγόρης Νικολιδάκης: Σταθερά υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης

Ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, συμμετείχε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), με θέμα τη σύνδεση του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.) με το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου, έργο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη του Νότου και την ισόρροπη πρόοδο ολόκληρου του νησιού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο Δήμαρχος Γόρτυνας κ. Μιχάλης Κοκολάκης και ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ενώ από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) συμμετείχαν ο Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων κ. Νίκος Σεϊμενής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λοιπών Αναπτυξιακών Έργων κ. Μανώλης Βελεγράκης και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας – Προϊσταμένη Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού κα Ελένη Δαϊλάκη.

Ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, τόνισε: «Η οδική σύνδεση της περιοχής μας με το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου είναι ένα έργο που δεν αφορά μόνο τη Φαιστό, αλλά ολόκληρη τη νότια Κρήτη. Μιλάμε για ένα έργο με τεράστια αναπτυξιακή και τουριστική προοπτική, που θα αλλάξει τον χάρτη των μεταφορών και της οικονομίας. Δεν είναι δυνατόν ένα διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο θα εξυπηρετεί εκατομμύρια επιβάτες, να μην έχει άμεση και ασφαλή σύνδεση με την Μεσαρά. Είναι θέμα στρατηγικής ανάπτυξης αλλά και σεβασμού προς τους κατοίκους της περιοχής μας, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Ο Δήμος Φαιστού έχει αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή του. Ήμασταν ο πρώτος Δήμος που διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση για τη σύνδεση της Μεσαράς με το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου. Από τότε, συνεχίζουμε σταθερά και συντονισμένα να αναδεικνύουμε το θέμα και να πιέζουμε, ώστε να περάσει από το στάδιο της μελέτης στο στάδιο της υλοποίησης. Στόχος όλων των εμπλεκομένων η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλή και λειτουργικού δρόμου που θα συνδέει το Νότο με το νέο αεροδρόμιο».

Όπως αναφέρθηκε από τα στελέχη του Ο.Α.Κ., το έργο διαθέτει ώριμες μελέτες σε σημαντικά τμήματα, με το Στόλοι – Πραιτώρια να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης και να έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ το Στόλοι – Κόμβος Καστελίου, βρίσκεται σε φάση εγκρίσεων. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης του τμήματος Βιάννος – Πραιτώρια – Κόμβος Αεροδρομίου, ως συνοδό έργο. Συμφωνήθηκε η τακτική παρακολούθηση της προόδου των μελετών από τον Ο.Α.Κ., η προετοιμασία θεσμικής συνάντησης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ένταξη του έργου στις άμεσες αναπτυξιακές προτεραιότητες, καθώς και η ενημέρωση των τοπικών φορέων σχετικά με τη σημασία του έργου για την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη του Νότου της Κρήτης»