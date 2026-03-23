Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Και πατέρας και μύθος

Μία αξέχαστη βραδιά ζήσαµε στο Πνευµατικό Κέντρο, στις 7 Μαρτίου. Μία παρουσίαση του βιβλίου της κόρης του Γρηγόρη Μπιθικώτση για τον πατέρα µύθο, πλαισιωµένη από τραγούδια του “Σερ” της µουσικής.

Τραγούδια που όλοι τραγουδήσαµε, τραγουδάµε και θα τραγουδάµε Υποµονή: του Ξερχάκου- Σακελλαρίου.1

Είµαι αητός χωρίς φτερά: Χατζηδάκης- Ευτ. Παπαγιαννοπούλου Βάρκα στο γιαλό: Μίκυ Θεοδωράκη

Στρώσε το στρώµα σου για δύο: Θεοδωράκης- Βάρναλης Φραγκοσιριανή: Βαµβακάρης

Μέρα Μαγιού µε µίσεψες: Θεοδωράκης- Ρίτσος (επιτάφιος)

Ένα το χελιδόνι: Θεοδωράκης- Ελύτης (Άξιον εστί) Άπονη ζωή: Ζαρχάκος- Παπαδόπουλος

Θα σηµάνουν οι καµπάνες:Θεοδωράκης- Ρίτσος Ένα αµάξι µε δυο άλογα: Μπιθικώτσης- Βίρβος “Το ένα τ’ άλογο να είναι άσπρο

όπως τα όνειρα που έκανα παιδί…”

59 τραγούδια που ταξίδεψε στην αθανασία

Μία µουσική πανδαισία και πολλές αναµνήσεις της Άννας.

Συγκινησιακή φόρτιση από παιδικές αναµνήσεις µε τον πατέρα Γρηγόρη. Το πρώτο σπίτι στο Περιστέρι, µε τα κόκκινα κεραµίδια, τους υγρούς τοίχους, την αυλή µε το πηγάδι.

Στο πηγάδι, όταν έγερνε ο ήλιος στη δύση του ο πατέρας έπαιρνε αγκαλιά την µικρή Άννα και της έλεγε “θα ρίχνουµε κάθε µέρα µία πέτρα στο πηγάδι. Κάθε πέτρα να είναι και ένα όνειρο, µία ευχή. Όταν γίνω µεγάλος τραγουδιστής, θα έρθουµε εδώ να γυρίσουµε το µαγκάνι και θα βγάλουµε όλες τις πέτρες για να µην ξεχάσουµε ποτέ τις ρίζες µας, και να παραµείνουµε άνθρωποι. Αυτό ήταν το πηγάδι των ευχών.

Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να εύχεται για το καλύτερο στη ζωή του

Την αναδροµή των αναµνήσεων πλαισίωσαν επιτυχίες του “Σερ Μπιθ” από την ερµηνεία του Σωτήρη ∆ογάνη, την σοπράνο Κατερίνα Μεγάλου. Αυτό που µε καθήλωσε καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης ήταν η ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Χανίων µε διευθυντή ορχήστρας τον Άλεξ. Ζάντζα, τον Ιάσονα Αγγελινό µε την χορωδία του σχολείου.

Όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, έπαιζαν µε σοβαρότητα και τραγούδησαν τραγούδια ενός µεγάλου καλλιτέχνη Ένας καλλιτέχνης που η παρουσία του ήταν έντονη στην αίθουσα και στις ψυχές όλων µας.

Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους δασκάλους και στους γονείς τους. Να τα χαίρονται και κάθε παιδί ας έχει ένα άσπρο άλογο όπως τα όνειρα που έχουν για το µέλλον. Όνειρα, που ευχή, όλων µας να πραγµατοποιηθούν.