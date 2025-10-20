menu
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Grid Telecom: “Αυξάνουμε το εύρος του οπτικού δικτύου στην Κρήτη”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Grid Telecom, 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, επεκτείνει τα σχέδια της για την ανάπτυξη διεθνών τηλεπικοινωνιακών δικτύων με στόχο να αναδείξει την Κρήτη σε περιφερειακό ψηφιακό κόμβο, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μεταμορφώνοντας την Κρήτη σε “διεθνή πύλη δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ:
«Με επενδύσεις σε σύγχρονες εθνικές και διεθνείς υποδομές, η Grid Telecom έχει ως στόχο να μετατρέψει την Κρήτη σε στρατηγικό άξονα διακίνησης δεδομένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται τα υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα οπτικών ινών, Minoas East-West και Apollo East-West, τα οποία διασυνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα, μέσω τεσσάρων διαφορετικών διαδρομών και 96 ζευγών οπτικών ινών.
Τα καλώδια Minoas East και Minoas West με χωρητικότητα έως 35 Tb/s ανά ζεύγος οπτικών ινών συνδέουν τα Χανιά με την Πελοπόννησο, παρέχοντας μια εναλλακτική διαδρομή χαμηλής υστέρησης μετάδοσης δεδομένων προς το Μιλάνο και άλλους σημαντικούς προορισμούς της Δυτικής Ευρώπης. Αντίστοιχα, τα καλώδια Apollo East και Apollo West, με χωρητικότητα έως 11,5 Tb/s ανά ζεύγος οπτικών ινών, τέθηκαν σε εμπορική λειτουργία το Μάιο του 2025 και συνδέουν απευθείας την περιοχή Ηρακλείου με την Αττική, χωρίς ενδιάμεσους καλωδιακούς σταθμούς, προσφέροντας μια απευθείας εναλλακτική προστατευμένη όδευση προς τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη.
Επιπλέον, η Grid Telecom είναι συνιδιοκτήτρια της υποθαλάσσιας διακλάδωσης του συστήματος 2Africa, που καταλήγει στην Κρήτη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών στον κόσμο, συνολικού μήκους 45.000 χλμ., το οποίο προσαιγιαλώθηκε στην Κρήτη τον Φεβρουάριο του 2025, διασυνδέοντας 33 χώρες μέσω 46 καλωδιακών σταθμών σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία και υποστηρίζοντας χωρητικότητα τουλάχιστον 18 Tb/s ανά ζεύγος οπτικών ινών προς το μεγαλύτερο ελληνικό νησί και άλλα σημαντικά τμήματα του συστήματος στη Μεσόγειο.
Μέσω στρατηγικών συνεργασιών που έχει συνάψει με την Telecom Egypt και άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, η Grid Telecom προετοιμάζεται να προσφέρει διεθνή καλωδιακή χωρητικότητα ανατολικά προς τη Μέση Ανατολή και δυτικά προς την Ευρώπη, διασυνδέοντας απευθείας την Κρήτη με το Πορτ Σαΐντ, τη Γένοβα, τη Μασσαλία και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Η Grid Telecom εδραιώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ως ο κορυφαίος ουδέτερος πάροχος χονδρικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αυξάνοντας το εύρος του οπτικού της δικτύου στην Κρήτη ενώ αναβαθμίζει το πανελλαδικό της δίκτυο DWDM.
Η εταιρεία συνδυάζει δικές της οπτικές συνδέσεις και διεθνή σημεία παρουσίας προσφέροντας υπηρεσίες υπερύψηλών ταχυτήτων και αυξημένης ασφάλειας, με τις οποίες ενισχύει τη θέση της ως ουδέτερος περιφερειακός πάροχος, ανοικτής πρόσβασης. Η Grid Telecom διαθέτει εναλλακτικές διασυνδέσεις με τις συντομότερες δυνατές διαδρομές, μεταξύ όλων των data centers και των καλωδιακών σταθμών τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στην Κρήτη.
Με υπερσύγχρονες υποδομές, η Grid Telecom ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ουδέτερου κόμβου συνδεσιμότητας ανοικτής πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου με σημαντικά οφέλη για όλους τους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης της χώρας ενώ δημιουργεί νέες προοπτικές για ισχυρές και αμοιβαία επωφελείς συνέργειες στο τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα της Κρήτης».

