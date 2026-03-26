Γράφουν ιστορία τα κορίτσια του ΝΟΧ στο Conference Cup

Συνεχίζει να γράφει ιστορία η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟ Χανίων ANEK LINES, η οποία ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο την παρουσία της στο Final 8 του Conference Cup, επικρατώντας της κροατικής Μλάντοστ με σκορ 13-9 στη Νέα Σμύρνη!

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη πήρε τη σκυτάλη από τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στη Σερβία και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το υψηλό αγωνιστικό της επίπεδο, πραγματοποιώντας μία νέα πειστική εμφάνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που της δίνει σημαντικές προοπτικές για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο ΝΟΧ ANEK LINES μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από την πρώτη περίοδο έθεσε τις βάσεις για τη νίκη, παίρνοντας προβάδισμα με 3-0 χάρη στα γκολ των Στρατηδάκη, Ντάσιου και Πάτερου. Παρά την αντίδραση της Μλάντοστ, οι παίκτριες του ΝΟΧ διατήρησαν τον έλεγχο, κλείνοντας το ημίχρονο με σημαντική διαφορά (2-7), την οποία διαχειρίστηκαν με ωριμότητα μέχρι το τέλος.

Στο τρίτο και τέταρτο οκτάλεπτο ο ΝΟΧ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και κρατώντας την άμυνά του σε υψηλό επίπεδο, φτάνοντας τελικά στο 13-9.

Κορυφαίες για τον ΝΟ Χανίων οι Ντάσιου και Στρατηδάκη με τέσσερα γκολ η καθεμία, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της Πάτερου που σημείωσε τρία τέρματα. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Παρασκευοπούλου και Κουνδουράκη.

Επόμενη αποστολή για τον ΝΟ Χανίων είναι το παιχνίδι απέναντι στην ιταλική Σμάιλ Κοζέντσα Παλανούοτο, την Παρασκευή στις 11:15 το πρωί, σε μία αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη.

Διαιτητές: Σίλβα (Πορτογαλία) – Μπουσέζ (Γαλλία)

Οκτάλεπτα: 2-4, 3-4, 1-2, 2-3

Μλάντοστ (Γιάσκο Κρέκοβιτς): Λέριντς, Γιάντρεσιτς, Πέσιτς, Ρόγκουλ 2, Τζάγια, Γκλας 4, Μέντιτς 1, Άλαματ, Μπρκίτσιτς, Στιπάνοβ 1, Ετέροβιτς 1, Λούλιτς, Φρκέτιτς, Γιαζβίν

ΝΟ Χανίων ANEK LINES (Σεμπάστιαν Λειψάκης / Γιώργος Μορφέσης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 4, Στρατηδάκη 4, Κώτσια, Πάτερου 3, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Βούλγαρη