GoToTwin: Στο Μέσο της Διαδρομής με Σημαντική Πρόοδο

Το ευρωπαϊκό έργο GoToTwin (https://gototwin.interreg-ipa-adrion.eu/) έχει ήδη συμπληρώσει το ήμισυ της διάρκειάς του, καταγράφοντας ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην περιοχή Αδριατικής–Ιονίου και της ανάπτυξης ψηφιακών διδύμων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ως ψηφιακό δίδυμο ορίζεται ένα δυναμικό ψηφιακό μοντέλο που αναπαριστά σε πραγματικό χρόνο ένα φυσικό σύστημα, επιτρέποντας την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας διακρατικής πλατφόρμας ψηφιακού διδύμου (digital twin), η οποία θα υποστηρίζει τη βέλτιστη λειτουργία, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των ΑΠΕ.

Χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Interreg IPA ADRION, το έργο συγκεντρώνει ένα δίκτυο εταίρων από χώρες της Αδριατικής–Ιονίου, προωθώντας τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Στο έργο συμμετέχουν πανεπιστήμια από την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Σλοβενία, την Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ενεργά ως εταίρος στο έργο, αξιοποιώντας την επιστημονική του εμπειρία στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων και των ΑΠΕ. Διαθέτει το πιστοποιημένο Ζωντανό Εργαστήριο (Living Lab) SMART, το οποίο λειτουργεί ως πραγματικό πεδίο δοκιμών και καινοτομίας, φέρνοντας σε επαφή έρευνα, τεχνολογία και εφαρμογή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ήδη, στο πλαίσιο του έργου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ενσωματώσει στη διακρατική ψηφιακή πλατφόρμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό του σύστημα. Το Ζωντανό Εργαστήριο SMART αποτελεί ένα από τα τέσσερα Living Labs που θα διασυνδεθούν στην πλατφόρμα, καθώς η ενσωμάτωση των ζωντανών εργαστηρίων στο περιβάλλον του ψηφιακού διδύμου αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους του έργου. Η διασύνδεση αυτή επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση της παραγωγής ενέργειας.

Παράλληλα, στο μέχρι σήμερα διάστημα υλοποίησης του έργου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2025 ημερίδα, με στόχο την παρουσίαση της έννοιας των ψηφιακών διδύμων και την ανάδειξη των βασικών στόχων και δράσεων του έργου GoToTwin. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και βασικών ενεργειακών φορέων, όπως ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), όπου συζητήθηκαν ρυθμιστικά ζητήματα, πρακτικές δυσκολίες και οι προοπτικές αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Μέσα από την ημερίδα και τα ερωτηματολόγια που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι συγκέντρωσαν απόψεις και δεδομένα από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων ΑΠΕ, τον ρόλο των ψηφιακών διδύμων και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εθνικές στρατηγικές και στο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων στα συστήματα ΑΠΕ.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων αξιοποιήθηκαν για την εκπόνηση ενός από τα βασικά παραδοτέα του έργου, το οποίο αφορά την εναρμόνιση πολιτικών για τις χώρες της Αδριατικής–Ιονίου που συμμετέχουν στο έργο. Η σχετική έκθεση παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές, με στόχο να υποστηρίξει την εφαρμογή του ψηφιακού διδύμου στον τομέα των ΑΠΕ. Παράλληλα, περιλαμβάνει πρακτικές προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, δημόσιους φορείς και οργανισμούς, ώστε να προσαρμόσουν και να ευθυγραμμίσουν τα εθνικά τους πλαίσια και στρατηγικές. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο συντονισμένου και ξεκάθαρου περιβάλλοντος πολιτικής, που θα διευκολύνει την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ψηφιακών διδύμων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή»