Γονείς στηρίζουν Νηπιαγωγεία στην Κίσσαμο – ∆ράσεις για αναβάθµιση των υποδοµών

Γονείς και µαθητές στην Κίσσαµο υλοποιούν δράσεις για την στήριξη και ενίσχυση νηπιαγωγείων της περιοχής και για ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά.

Χθες, το 1ο Νηπιαγωγείο αλλά και το Νηπιαγωγείο Γραµβούσας, συµµετείχαν στο παζάρι της Κισσάµου µε αυτό το σκοπό.

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του 1ου Νηπιαγωγείου, Βάσω Κατζουράκη, µας λέει ότι η κύρια επιδίωξη της δράσης τους είναι η συγκέντρωση πόρων µέσω του παζαριού για την αναβάθµιση των σχολικών υποδοµών. Οι γονείς στοχεύουν στην αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισµού και στη διαµόρφωση µιας ασφαλούς αυλής για τους µαθητές. Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε αναγκαία µε τους γονείς να επιδιώκουν τη στήριξη του έργου των δασκάλων αλλά και την εξασφάλιση ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Η κα Κατζουράκη ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το παιδί µου πάει στο πρώτο νηπιαγωγείο και ο σκοπός της συµµετοχής µας στο παζάρι ήταν να µαζευτούν χρήµατα για να αγοραστεί εξοπλισµός για το σχολείο και εκπαιδευτικός εξοπλισµός, παιχνίδια. Επίσης, να τροποποιηθεί η αυλή, να µπορούν τα παιδιά να βγαίνουν να παίζουν όµως ασφάλεια».

Η ίδια µας λέει ότι οι γονείς έχουν αναφέρει στην Πολιτεία τα θέµατα του σχολείου και, «κάποια από τα αιτήµατα έχουν δροµολογηθεί, κάποια άλλα µάλλον χρειάζονται ακόµα δουλειά. Προσπαθούµε να βοηθήσουµε το έργο των δασκάλων και ουσιαστικά η όλη προσπάθειά µας γυρίζει στα παιδιά µας (µέσα από την αναβάθµιση του σχολείου)».

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

Απέναντι από το 1ο Νηπιαγωγείο είχε στηθεί και ο πάγκος του Νηπιαγωγείου Γραµβούσας το οποίο συµµετείχε στο παζάρι µε σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για την αναβάθµιση των υποδοµών. Τα έσοδα προορίζονται για τον εξοπλισµό της βιβλιοθήκης, την αγορά παιχνιδιών και τη βελτίωση του προαύλιου χώρου. Από τον σύλλογο γονέων, παρόλο που αναγνωρίζεται η συµβολή του ∆ήµου, τονίζεται η σηµασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την κάλυψη επιπλέον αναγκών. Η προσπάθεια αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στην υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», η πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του Νηπιαγωγείου Γραµβούσας, Αικατερίνη Αθανασάκη, ανέφερε ότι ο σκοπός µας «είναι να ενισχύσουµε την αυλή του σχολείου, να ενισχύσουµε τη βιβλιοθήκη µε το να αγοράσουµε νέα βιβλία καθώς και παιχνίδια για τα παιδιά. Έχουµε και τη βοήθεια της πολιτείας. Μας βοηθάει ο δήµος Κισσάµου, αλλά και εµείς, µέσα από προσπάθεια, από το παζάρι και από άλλες δράσεις που έχουµε κάνει όλο αυτό το διάστηµα βοηθάµε πάρα πολύ το Νηπιαγωγείο µας».