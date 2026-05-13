Γονείς Μουσικού Σχολείου Χανίων: «Απογοητευτική» η συνάντηση στη Δευτεροβάθμια

Απογοητευτική χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χανίων την πρόσφατη συνάντηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς δεν υπήρξε καμία σαφής δέσμευση για την παύση των διαδικασιών σε βάρος των μαθητών.

Σε νέα ανακοίνωσή του με τίτλο: «Όταν η διοικητική αδράνεια οδηγεί ανήλικους μαθητές σε αδιέξοδα», ο Σύλλογος αναφέρει αναλυτικά:

«Με μαζική συμμετοχή μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, φορέων και πολιτών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11.05.2026 παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, έπειτα από κάλεσμα της ΕΛΜΕ Χανίων, του Συλλόγου Διδασκόντων, των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χανίων.

Θυμίζουμε ότι οι μαθητές καλούνται σε απολογία για τη συμμετοχή τους σε ειρηνική μαθητική κινητοποίηση του Οκτωβρίου 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πανελλαδικών δράσεων αλληλεγγύης προς τον τότε απεργό πείνας Πάνο Ρούτση, πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, με μουσικά όργανα, παλμό αλλά και έντονη αγωνία, ανέδειξε δύο σαφή και αλληλένδετα αιτήματα:

— την άμεση απαλλαγή των μαθητών μας και την παύση κάθε ποινικής διαδικασίας εις βάρος τους — και την ουσιαστική αντιμετώπιση του τοξικού και αντιπαιδαγωγικού κλίματος που εδώ και χρόνια διαμορφώνεται στο σχολείο μας και που πλέον, έχοντας ξεπεράσει τα όρια της σχολικής κοινότητας, αναστατώνει ολόκληρη τη χανιώτικη κοινωνία.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη μεγάλη κοινωνική κινητοποίηση που έχει αναπτυχθεί, η συνάντηση με τον Προϊστάμενο της ΔΔΕ Χανίων κ. Ψαράκη υπήρξε βαθιά απογοητευτική.

Δεν υπήρξε καμία σαφής δέσμευση για την παύση των διαδικασιών σε βάρος των μαθητών. Δεν δόθηκε καμία ουσιαστική απάντηση για το πώς ένα καθαρά παιδαγωγικό ζήτημα οδηγήθηκε σε αστυνομική και ποινική διαχείριση. Δεν παρουσιάστηκε κανένα συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης της ομαλότητας στο σχολείο, κάτι που ζητήθηκε με ένταση και σαφήνεια από γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και φορείς της πόλης.

Τα παιδιά μας, τα παιδιά ολόκληρης της χανιώτικης κοινωνίας, ήδη βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρά εκπαιδευτικά κενά, ελλείψεις και μια δημόσια παιδεία πολλών ταχυτήτων. Δεν μπορεί να συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα της διοικητικής αδράνειας και της θεσμικής απουσίας».