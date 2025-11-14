Γονείς και εκπαιδευτικοί: Ζητάμε παρέμβαση από τον Δήμο Χανίων και επιδότηση ενοικίου

Σε νέα κινητοποίηση για τις ελλείψεις στα σχολεία προχώρησαν

γονείς και εκπαιδευτικοί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στα Χανιά. «Με λίγα λόγια, δύο μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων και πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα, τα κενά στα Χανιά προσεγγίζουν τα 400, δεν προσλήφθηκε ούτε ένας δάσκαλος και η κοροϊδία καλά κρατεί! Ερωτηματικό ταυτόχρονα παραμένει το πόσοι τελικά από τους μόλις 82 εκπαιδευτικούς θα αποδεχτούν την πρόσληψή τους στα Χανιά της πανάκριβης καθημερινότητας και των δυσθεώρητων ενοικίων», αναφέρει η Ενωση Γονέων σε ανακοίνωση της. Γονείς σε δηλώσεις τους ζήτησαν παρέμβαση από τον Δήμο Χανίων και επιδότηση ενοικίου.