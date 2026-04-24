Γνωστός πρωταθλητής του Judo μετέφερε στο πορτ μπακάζ του αυτοκινήτου του 1.150.000 ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τη Δίωξη Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ για να διαπιστωθεί η προέλευση ενός μεγάλου χρηματικού ποσού που βρέθηκε στην κατοχή ενός γνωστού πρωταθλητή του Judo.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, όλα ξεκίνησαν, βραδινές ώρες της Τετάρτης, όταν ο αθλητής εντοπίστηκε να οδηγεί στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και στο ύψους του Κιάτου, η ΟΠΚΕ Κορινθίας τον σταμάτησε για έλεγχο. Στο πορτ μπαγκάζ του βρέθηκαν σακούλες του σουπερμάρκετ με 1.150.000 ευρώ σε μετρητά τα οποία αμέσως κατασχέθηκαν, ενώ κλήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε βάρος του πρωταθλητή σχηματίστηκε δικογραφία για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και φοροδιαφυγή, ενώ ερευνάται η προέλευση των χρημάτων.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως θα τα παρέδιδε σε επιχειρηματία φρουτέμπορο στην Πελοπόννησο και πως κατέβηκε από τη Βέροια γι’ αυτόν τον σκοπό. Ο επιχειρηματίας είναι κι αυτός πρώην αθλητής της πάλης, με τον «τζουντόκα» να ισχυρίζεται πως επρόκειτο για έσοδα από την εμπορία φράουλας…

Ακριβώς επειδή πρόκειται για πολύ περίεργη υπόθεση με μεγάλο ύψος μετρητών και την εμπλοκή παλαιστών, οι Αρχές ερευνούν την προέλευση των χρημάτων αυτών για τα οποία θα κληθεί ο επιχειρηματίας να αποδείξει αν έχουν νόμιμη προέλευση. Μέχρι τότε τα χρήματα έχουν κατασχεθεί και η έρευνα εξελίσσεται.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε πρώτη φάση με τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν.

 

