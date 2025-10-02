Γνωριμία με το τραγούδι για παιδιά 5-9 ετών

Ο Δήμος Χανίων υλοποιεί το πρόγραμμα «Γνωριμία με το τραγούδι και τη χορωδιακή πρακτική», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών.

Η πρώτη εκπαιδευτική περίοδος θα έχει διάρκεια τρεις μήνες (Οκτώβριος – Δεκέμβριος) και θα φιλοξενήσει έως 30 παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2821 3 41776.