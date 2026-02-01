menu
16.4 C
Chania
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Γνωριμία με το λογοτεχνικό έργο των γιατρών της Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας Κρήτης, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οργανώνουν στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, ημερίδα με θέμα «Γνωριμία με το λογοτεχνικό έργο των γιατρών της Κρήτης» και σας προσκαλούν να την παρακολουθήσετε.

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Ευαγγελία Νικάκη, Δικηγόρος

8.00 Καλωσόρισμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Καλογερή

Καλωσόρισμα από την Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης κ. Ελένη Παπαδάκη. Οι γιατροί δεν γράφουν μόνο …συνταγές

Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας κ. Κώστα
Μουτζούρη. Γιατί αυτή η εκδήλωση

8.15 Ρόζα Μοτάκη-Κονταδάκη, Δικηγόρος, «Γνωριμία με το λογοτεχνικό έργο της
Πόπης Ντουντουλάκη» [Χανιά]
8.30 Γρηγόρης Γεωργουδάκης, Γιατρός, Ποιητής, «Το ποιητικό έργο του Κώστα
Αρχοντάκη» [Χανιά]
8.45 Αθανασία Κοτσιφάκη, Φιλόλογος, «Το ποιητικό έργο της Ερασμίας
Μπουλιτσάκη» [Χανιά]
9.00 Μαρία Πατρελάκη, DEA ΝΕ Φιλολογίας, πρώην Γυμνασιάρχης, «Η ποίηση
του Γρηγόρη Γεωργουδάκη» [Χανιά]
9.15 Μαρίνα Αρετάκη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, «Το
πεζογραφικό έργο της Καίτης Τσουρλάκη» [Χανιά]
9.30 Δημήτρης Καράγιωργας, Παιδοψυχίατρος, «Γνωριμία με το ποιητικό έργο
του Αντώνη Λιοδάκη» [Χανιά]
9.45 Γεώργιος Φρυγανάκης, Φιλόλογος, Ποιητής, Συγγραφέας «Γνωριμία με το
λογοτεχνικό έργο του Μανόλη Καλλέργη» [Ρέθυμνο]
10.00 Αταλάντη Μιχελογιαννάκη, Δασκάλα, Δρ Φιλολογίας, Συγγραφέας,
«Γνωριμία με το λογοτεχνικό έργο του Χρίστου Λιονή» [Ρέθυμνο]
10.15 Μαρία Φραγκιαδάκη, Φιλόλογος, πρώην Λυκειάρχης, «Η ποίηση του
Μανόλη Πρατικάκη» [Μύρτος – Αθήνα]
10.30 Συζήτηση
10.45 – 11.05 Διάλειμμα

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης

11.05 Έφη Μπουκουβάλα, Φιλόλογος, Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Κρήτης, «Η ποίηση της Αμαλίας Νεάρχου-Μιχελιδάκη»
[Σητεία]
11.20 Νίκος Τζώρτζης, Ασφαλιστής, Ποιητής, «Η ποίηση του Δημήτρη Σαμωνάκη»
[Άγιος Νικόλαος]
11.35 Μανόλης Μούστος, Γιατρός, Άγιος Νικόλαος, «Λίγα λόγια για την ποίησή
μου» [Αυτοπαρουσίαση]
11.50 Γιάννης Τικριτζάκης, Γιατρός, Ιεράπετρα, «Λίγα Λόγια για την ποίησή μου»
[Αυτοπαρουσίαση]
12.05 Μαρία Χαραλαμπάκη, Πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου,
«Η ποίηση της Αγγελικής Ζαχαράκη» [Ηράκλειο]
12.20 Ζαχαρίας Κατσακός, DEA ΝΕ Φιλολογίας, Ποιητής, Κριτικός, «Γνωριμία με
το πεζογραφικό έργο της Βάνας Λυδάκη» [Ηράκλειο]
12.35 Γιάννης Χρονάκης, Φιλόλογος, πρώην Λυκειάρχης, «Το πεζογραφικό έργο
του Νίκου Μιχάκη» [Άγιος Νικόλαος]
12.50 Παύλος Γουλιαρμής, Φιλόλογος, «Το πεζογραφικό έργο του Μανόλη
Λαμπράκη» [Άγιος Νικόλαος]
13.05 Βούλα Επιτροπάκη, Δικηγόρος, Ποιήτρια, «Γνωριμία με το συγγραφικό έργο
του Γεωργίου Νικ. Σχορετσανίτη» [Ηράκλειο]
13.20 Χρίστος Λιονής, Καθηγητής Ιατρικής, Λογοτέχνης, «Γνωριμία με το
συγγραφικό έργο του Ηλία Μαζοκοπάκη» [Χανιά]
13.35 Συζήτηση
13.50 Απολογισμός της ημερίδας από τον Κώστα Μουτζούρη
14.00 – 14.05 Κλείσιμο των εργασιών της ημερίδας από την Περιφερειακή
Σύμβουλο Κρήτης κ. Σοφία Μαλανδράκη-Κρασουδάκη, Εντεταλμένη
Πολιτισμού, Παιδείας και σε θέματα Απόδημων

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum