Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας Κρήτης, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οργανώνουν στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, ημερίδα με θέμα «Γνωριμία με το λογοτεχνικό έργο των γιατρών της Κρήτης» και σας προσκαλούν να την παρακολουθήσετε.

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Ευαγγελία Νικάκη, Δικηγόρος

8.00 Καλωσόρισμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Καλογερή

Καλωσόρισμα από την Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Κρήτης κ. Ελένη Παπαδάκη. Οι γιατροί δεν γράφουν μόνο …συνταγές

Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας κ. Κώστα

Μουτζούρη. Γιατί αυτή η εκδήλωση

8.15 Ρόζα Μοτάκη-Κονταδάκη, Δικηγόρος, «Γνωριμία με το λογοτεχνικό έργο της

Πόπης Ντουντουλάκη» [Χανιά]

8.30 Γρηγόρης Γεωργουδάκης, Γιατρός, Ποιητής, «Το ποιητικό έργο του Κώστα

Αρχοντάκη» [Χανιά]

8.45 Αθανασία Κοτσιφάκη, Φιλόλογος, «Το ποιητικό έργο της Ερασμίας

Μπουλιτσάκη» [Χανιά]

9.00 Μαρία Πατρελάκη, DEA ΝΕ Φιλολογίας, πρώην Γυμνασιάρχης, «Η ποίηση

του Γρηγόρη Γεωργουδάκη» [Χανιά]

9.15 Μαρίνα Αρετάκη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, «Το

πεζογραφικό έργο της Καίτης Τσουρλάκη» [Χανιά]

9.30 Δάφνη Μάνου, Θεραπεύτρια Ολιστικής Ιατρικής, και Μιχάλης

9.31 Φραγκιαδάκης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, «Γνωριμία με το ποιητικό έργο

του Αντώνη Λιοδάκη» [Χανιά]

9.45 Γεώργιος Φρυγανάκης, Φιλόλογος, Ποιητής, Συγγραφέας «Γνωριμία με το

λογοτεχνικό έργο του Μανόλη Καλλέργη» [Ρέθυμνο]

10.00 Αταλάντη Μιχελογιαννάκη, Δασκάλα, Δρ Φιλολογίας, Συγγραφέας,

«Γνωριμία με το λογοτεχνικό έργο του Χρίστου Λιονή» [Ρέθυμνο]

10.15 Μαρία Φραγκιαδάκη, Φιλόλογος, πρώην Λυκειάρχης, «Η ποίηση του

Μανόλη Πρατικάκη» [Μύρτος – Αθήνα]

10.30 Συζήτηση

10.45 – 11.05 Διάλειμμα

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προεδρείο: Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Κρήτης

11.05 Έφη Μπουκουβάλα, Φιλόλογος, Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ του

Πανεπιστημίου Κρήτης, «Η ποίηση της Αμαλίας Νεάρχου-Μιχελιδάκη»

[Σητεία]

11.20 Νίκος Τζώρτζης, Ασφαλιστής, Ποιητής, «Η ποίηση του Δημήτρη Σαμωνάκη»

[Άγιος Νικόλαος]

11.35 Μανόλης Μούστος, Γιατρός, Άγιος Νικόλαος, «Λίγα λόγια για την ποίησή

μου» [Αυτοπαρουσίαση]

11.50 Γιάννης Τσικριτζάκης, Γιατρός, Ιεράπετρα, «Λίγα Λόγια για την ποίησή μου»

[Αυτοπαρουσίαση]

12.05 Μαρία Χαραλαμπάκη, Πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου,

«Η ποίηση της Αγγελικής Ζαχαράκη» [Ηράκλειο]

12.20 Ζαχαρίας Κατσακός, DEA ΝΕ Φιλολογίας, Ποιητής, Κριτικός, «Γνωριμία με

το πεζογραφικό έργο της Βάνας Λυδάκη» [Ηράκλειο]

12.35 Γιάννης Χρονάκης, Φιλόλογος, πρώην Λυκειάρχης, «Το πεζογραφικό έργο

του Νίκου Μιχάκη» [Άγιος Νικόλαος]

12.50 Παύλος Γουλιαρμής, Φιλόλογος, «Το πεζογραφικό έργο του Μανόλη

Λαμπράκη» [Άγιος Νικόλαος]

13.05 Βούλα Επιτροπάκη, Δικηγόρος, Ποιήτρια, «Γνωριμία με το συγγραφικό έργο

του Γεωργίου Νικ. Σχορετσανίτη» [Ηράκλειο]

13.20 Χρίστος Λιονής, Καθηγητής Ιατρικής, Λογοτέχνης, «Γνωριμία με το

συγγραφικό έργο του Ηλία Μαζοκοπάκη» [Χανιά]

13.35 Συζήτηση

13.50 Απολογισμός της ημερίδας από τον Κώστα Μουτζούρη

14.00 – 14.05 Κλείσιμο των εργασιών της ημερίδας από την Περιφερειακή

Σύμβουλο Κρήτης κ. Σοφία Μαλανδράκη-Κρασουδάκη, Εντεταλμένη

Πολιτισμού, Παιδείας και σε θέματα Απόδημων