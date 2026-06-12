Γνωριμία με το Απολιθωμένο Δάσος στον Σταυρό Ακρωτηρίου

Επίσκεψη γνωριμίας στο Απολιθωμένο Δάσος ριζολίθων στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκ- παιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) Χανίων την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 10 το πρωί.
Στην ξενάγηση θα συμμετέχει ο καθηγητής της Σχολής Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης Εμμανουήλ Μανούτσογλου, ο οποίος θα παρουσιάσει τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και τη σημασία του μοναδικού αυτού μνημείου της φύσης. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Επίσκεψη γνωριμίας στο Απολιθωμένο Δάσος ριζολίθων στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκ- παιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) Χανίων την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 10 το πρωί.
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