Γνωριμία με το Απολιθωμένο Δάσος στον Σταυρό Ακρωτηρίου

Επίσκεψη γνωριμίας στο Απολιθωμένο Δάσος ριζολίθων στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκ- παιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) Χανίων την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 10 το πρωί.

Στην ξενάγηση θα συμμετέχει ο καθηγητής της Σχολής Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης Εμμανουήλ Μανούτσογλου, ο οποίος θα παρουσιάσει τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και τη σημασία του μοναδικού αυτού μνημείου της φύσης. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως την Πέμπτη 18 Ιουνίου.