Γνωριμία με την όπερα για μαθητές από τα Χανιά

Την ευκαιρία να γνωρίσουν τον µαγικό κόσµο της όπερας είχαν µαθητές από τα Χανιά που συµµετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που υπογράφουν οι ∆ιευθύνσεις, οι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων και οι Μαθητικές Κοινότητες των 3ου και 4ου Γυµνασίου Χανίων: «Το 3ο Γυµνάσιο Χανίων -από τον περασµένο ∆εκέµβριο- εντάχθηκε στο πρόγραµµα εκπαιδευτικών δράσεων της Ε.Λ.Σ., ένα πεδίο καινούργιο και άγνωστο για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. Σύµφωνα µε την επίσηµη περιγραφή του από τους υπευθύνους µουσικούς δασκάλους της Ε.Λ.Σ., το πρόγραµµα διακαλλιτεχνικής εκπαίδευσης «Όπερα σε 3 τάξεις», έχει ως στόχο την ενεργό συµµετοχή µαθητών/µαθητριών και εκπαιδευτικών Γυµνασίων στην τέχνη της όπερας και του µουσικού θεάτρου.

Με αφετηρία ένα πρωτότυπο έργο µουσικού θεάτρου, οι συµµετέχουσες σχολικές τάξεις εργάζονται – µε την καθοδήγηση της οµάδας µουσικών δασκάλων- πάνω στη γνωριµία, την κατανόηση και την πρακτική προσέγγιση του είδους.

Τα τµήµατα της Β΄ τάξης του 3ου Γυµνασίου µε την υπεύθυνη καθηγήτρια µουσικής κ. Μέλπω Παπαδοπούλου και η θεατρική οµάδα του 4ου Γυµνασίου µε την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. ∆έσποινα Πολλαναγνωστάκη, κατά τον µήνα Φεβρουάριο πραγµατοποίησαν εβδοµαδιαίες συναντήσεις – εργαστήρια µε τους εξειδικευµένους συντονιστές/συντονίστριες, οι οποίοι, µε πρωτότυπα εργαλεία και τεχνικές διδασκαλίας έφεραν τα παιδιά σε επαφή µε τις σύγχρονες πρακτικές του µουσικού θεάτρου και προετοίµασαν µια εξαιρετική παράσταση µε το project «Teen e-όπερ@», η οποία παρουσιάστηκε στο κοινό την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 στο θέατρο Βλησίδη.

Το έργο «Teen e-όπερ@» πραγµατεύεται θέµατα που αφορούν στην εφηβική ηλικία και τις ανησυχίες της, κυρίως την αναζήτηση ταυτότητας, τον αυτοπροσδιορισµό των εφήβων, τις σχέσεις µε συνοµήλικα άτοµα, τις σχέσεις µε τους µεγαλύτερους και την οικογένεια, τα προβλήµατα που προκύπτουν από τον εκφοβισµό και τη βία και τη διαχείρισή τους, την ένταξη σε µια οµάδα, τη µοναξιά, την αγάπη. Το έργο εµπεριέχει ένα ταξίδι ψυχής, µια περιπέτεια της σκέψης και του συναισθήµατος, που καταλήγει σε ένα ζεστό και γλυκό µήνυµα αγάπης και ισορροπίας».

Καταλήγοντας στην ανακοίνωση τονίζεται: «Για τη συνολική υπέροχη εµπειρία της υλοποίησης του προγράµµατος, ευχαριστούµε θερµά:

– Την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική οµάδα των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών ∆ράσεων Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και πιο συγκεκριµένα την κ. Σάντρα Πιντζοπούλου για τον γενικό συντονισµό της δράσης, και τους εξειδικευµένους συντονιστές/συντονίστριες και µουσικούς δασκάλους Μάρω Κωνσταντινοπούλου, Νίκο Αντωνόπουλο, Ελεωνόρα Ζαχαριά, Αµαλία Μπελία, και Ζωή Τσακωνιάτη

– Το Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Χανίων για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων, η οποία ήταν αναγκαία για την πραγµατοποίηση των εργαστηρίων».