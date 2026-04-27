Γνωριµία µε την Τυπογραφία για μαθητές από το Ηράκλειο

Παιδικά χαµόγελα, φαντασία και δηµιουργία γέµισε χθες το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννης & Ελένης Γαρεδάκη καθώς το επισκέφθηκαν περίπου 90 µαθητές και γονείς από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πόθου – Επιτροπάκη από το Ηράκλειο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδροµής.

Στο Μουσείο βρέθηκαν κυρίως παιδιά δηµοτικού, τα οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία της Tυπογραφίας, αλλά και να συµµετάσχουν ενεργά στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Μικροί δηµοσιογράφοι εν δράσει».

Μέσα από βιωµατικές δράσεις, οι µικροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο µαγικό κόσµο της Τυπογραφίας και να φτιάξουν τη δική τους εφηµερίδα, µε τα παιδιά να δείχνουν ενθουσιασµό και ενδιαφέρον σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Επισκέψεις όπως αυτή επιβεβαιώνουν τον εκπαιδευτικό ρόλο του Μουσείου Τυπογραφίας, αναδεικνύοντάς το σε ζωντανό χώρο µάθησης και δηµιουργίας για τη νέα γενιά.

Υπενθυµίζεται ότι στο Μουσείο υλοποιούνται καθηµερινά εκπαιδευτικά προγράµµατα για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Για πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 2821080090.