Γλέντια και πανηγύρια στην Κρήτη, με κρασί- όχι “σκληρά” ποτά

Να επιμείνουν τοπικά και στο ποτήρι τους αφήνοντας απέξω τα “σκληρά” ποτά (ουίσκι, τζιν κα.) προτείνει στους Κρητικούς το “Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης” που στις 11 και 12 Μαρτίου διοργανώνει στο χώρο του ΚΑΜ τη δράση “Οινοτικά”.

Ο κ. Στέλιος Ζαχαριουδάκης, προέδρος του “ Δικτύου Οινοποιών Κρήτης” ρωτήθηκε για την ισχυρή τάση τελευταία σε κοινωνικές εκδηλώσεις στο νησί να καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες αλκοόλ εισαγωγής όπως το ουίσκι, το τζιν αντί του παραδοσιακού κρασιού. Απαντώντας παρατήρησε πως το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει το “Δίκτυο” «είναι να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία και τους ιδιοκτήτες εστίασης. Το δεύτερο είναι να προτείνουμε στα κρητικά γλέντια την κατανάλωση κρητικού εμφιαλωμένου κρασιού. Δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε, αλλά προτείνουμε στον αντίποδα της κατανάλωσης σκληρών ποτών, όπως το ουίσκι, τη χρήση εμφιαλωμένων κρητικών επώνυμων κρασιών. Έτσι νομίζω ολοκληρώνεται το πολιτιστικό δρώμενο του γλεντιού. Όταν έχουμε τη λύρα ως πρωταγωνιστή, δεν νομίζω ότι έχει θέση στην κουλτούρα μας το ουίσκι.»

Για το σκοπό αυτό το “Δίκτυο” έχει ξεκινήσει καμπάνια με τη συμμετοχή και καλλιτεχνών όπως ο Β. Σκουλάς με τίτλο “Ακούμε, τρώμε, πίνουμε Κρητικά” με σήμα την λύρα για την προώθηση της κατανάλωσης του τοπικού οίνου.

Στην έκθεση σημειώνεται πως μετέχουν 28 οινοποιεία, με 300 ετικέτες που αφορούν τη σοδειά του 2025, αλλά και κάποιες παλαιότερες.