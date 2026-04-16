Γκρεμίζουμε μνήμες – Σύγχρονη πραγματικότητα στα Χανιά

Το παλιό κτήριο του ΙΚΑ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον δήμαρχο Χανίων Π. Σημανδηράκη να στρέφεται απέναντι σε όσους εξέφρασαν διαφωνίες με το γκρέμισμα του και την δημοτική σύμβουλιο Σοφία Ελευθεριάδου – Παπαδάκη να κάνει μια παρέμβαση που ξεχώρισε.

Μιλώντας ως αρχιτεκτόνισσά όπως είπε, σχολίασε ότι «πράγματι το θέμα του κτηρίου του ΙΚΑ δίχασε την κοινωνία, γιατί κάποιο δεν θέλουν να γκρεμιστεί. Υπάρχουν μνήμες σε αυτό το κτήριο. Πάρα πολλοί Χανιώτες ανέβηκαν τα σκαλιά αυτού του κτηρίου για λόγους υγείας». Καταλήγοντας τόνισε πως «δεν πρέπει διατηρούμε μόνο κτήρια που έχουν αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία αλλά να διατηρούμε και κτήρια που έχουν μια αξιόλογη ιστορία».

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΜΒΟΥΚΑ

Προηγήθηκε η τοποθέτηση του δημάρχου κ. Σημανδηράκη, ο οποίος μίλησε με αιχμές σε βάρος του πρώην δημάρχου Τάσου Βάμβουκα και του προϊσταμένου της “Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων” . Όπως ανέφερε ο κ. Σημανδηράκης, η απόφαση για την κατεδάφιση βασίστηκε στην εργασία τη Αιμ. Μπλέτσα- Κλάδου για τα Χανιά εκτός των τειχών, σε σχετική μελέτη του ΤΕΕ, στην ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου αρχιτεκτονικής του νομού που έκριναν πως το κτήριο δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο που να χρήζει διατήρησης και ότι αυτά είναι τα δεδομένα της υπόθεσης.

«Το κριτήριό σας δεν είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών της πόλης αλλά η εξυπηρέτηση του τουρισμού στο κέντρο των Χανίων» τόνισε ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” κ. Μπάμπης Λουτσέτης, ασκώντας κριτική στη γενικότερη πολιτική της δημοτική Αρχής με αφορμή το κτήριο του ΙΚΑ.

Ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Δήμος έκανε μελέτη για τους Αγίους Αποστόλους και χωροθέτησε μεγάλο θέατρο παρότι οι μελετητές έκριναν πως “δεν το σηκώνει” η περιοχή, πως έβαλε στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου και χώρο στάθμευσης, λαϊκή, συναυλίες και υπογράμμισε πως ο κανονισμός παραχώρησης δημόσιου χώρου απαιτεί επικαιροποίηση. Υποστήριξε επίσης πως η δημοτική αστυνομία με βάση το ΦΕΚ έχει κατασταλτικό ρόλο ανεξάρτητα από αυτά που λέει ο δήμαρχος και ότι οι υπάλληλοι αυτοί θα έπρεπε να ενταχθούν στο τμήμα ελέγχου του Δήμου.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Για ένα κτήριο που η δημοτική αρχή το έχει αφήσει στην άκρη, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, μίλησε η κ. Κατερίνα Μανιμανάκη ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, ενώ αναφέρθηκε και στο πράσινο της πόλης το οποίο έχει γίνει “στόχαστρο” για ορισμένους πολίτες και καταστηματάρχες των Χανίων, όπως υποστήριξε.

Στη κ. Μανιμανάκη και στο χθεσινό δημοσίευμα των “Χ.ν.” απάντησε ο αντιδήμαρχος κ. Μ. Καλογριδάκης λέγοντας πως η αναμόρφωση προϋπολογισμού προβλέπει τη μεταφορά των πόρων σε άλλο κωδικό (30.000 ευρώ στο ΕΠΑΝΕΚ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, επειδή δεν έγινε το έργο και άλλα 17.000 ευρώ για να συνεχίσουν οι μελέτες), μιλώντας για την εκτενή αναφορά που είχε κάνει για το θέμα σε προηγούμενο Δ.Σ. και είχαν δημοσιεύσει τα “Χ.ν.” πολύ αναλυτικά. Άφησε και αυτός αιχμές σε βάρος του κ. Βάμβουκα ότι το έργο ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και «όταν ανέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή δεν είχε γίνει τίποτα».

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΠΑ

Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε το ψήφισμα του “Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων με το οποίο ζητάτε η μονιμοποίηση των συναδέλφων τους που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις ευαίσθητες κοινωνικές δομές των Δήμων (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ).

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι: « Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες επί σειρά ετών, παραμένουν σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Η προσφορά τους είναι αναντικατάστατη, καθώς διαθέτουν την εξειδίκευση και την πολύχρονη εμπειρία που απαιτείται για τη φροντίδα παιδιών και ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών μας υπηρεσιών.»

Με το ψήφισμα γίνεται λόγος για :

1. Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων ΕΣΠΑ σε συμβάσεις Αορίστου Χρόνου, καθώς καλύπτουν κρίσιμα κενά στις υποστελεχωμένες δομές των ΟΤΑ.

2. Την παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δημότες.

3. Την πλήρη χρηματοδότηση των δομών αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να μην εξαρτάται η λειτουργία τους αποκλειστικά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η απομάκρυνση του έμπειρου αυτού προσωπικού θα σήμαινε την κατάρρευση των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ, αφήνοντας εκατοντάδες οικογένειες του Νομού μας χωρίς την απαραίτητη στήριξη.

Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ τους ψηφίσματος, με το κ. Χ. Λουτσέτη να σημειώνει πως πάγια θέση της παράταξης της “Λαϊκής Συσπείρωσης” είναι αυτές οι θέσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές να μην βασίζονται στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι συγκεκριμένου χρόνου.

Περί τουαλετών

«Σκοπεύει ο Δήμος να βάλει ωράριο λειτουργίας για τις τουαλέτες;» ρώτησε ο ανεξάρτητος Δημ. Σύμβουλος κ. Μ. Σχοινάς, προσθέτοντας πως ειδικά αυτές στη Ζαμπελίου και στην πλατεία 1866 θα πρέπει να είναι 24ωρου λειτουργίας. «Μπορεί να βρεθεί μια νομική φόρμουλα έστω να υπάρχει κάποιο αντίτιμο, για να μην έχουμε φαινόμενα όπως πέρυσι να αφοδεύουν έξω από τις πόρτες» ρώτησε ο κ. Σχοινάς, δίχως να λάβει καμία απάντηση.

Για το ίδιο θέμα ρώτησε με αφορμή χθεσινό σχόλιο των “Χ.ν.” για τις τουαλέτες της 1866 και η κ. Κ. Μανιμανάκη δίχως επίσης να λάβει κάποια απάντηση.

Ο κ. Σχοινάς επίσης μετέφερε το παράπονο της ενορίας των Μουρνιών για την εκδήλωση που διοργανώθηκε τη Μ. Παρασκευή με τίτλο: “Παραμυθάδες εν πλω” και «την είδαν να προβάλλεται ως δράση του Δήμου! Χωρίς να έλθει κανείς σε συνεννόηση μαζί τους και δεν παρέστη κανείς εκπρόσωπος του Δήμου στην εκδήλωση αυτή». Για το θέμα αυτό η απάντηση ήταν πως δεν υπήρξε συνεννόηση.

Ο…. “ποδηλατόδρομος” της Νέας Χώρας

Την απαράδεκτη κατάσταση στην ακτή Kανάρη στη Ν. Χώρα (κολυμβητήριο) έθιξε ο κ. Β. Κωνστανταράκης από την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά”, επισημαίνοντας πως ο ποδηλατόδρομος είναι μόνιμα κατειλημμένος από ΙΧ. Στον κ. Κωνστανταράκη απάντησε ο δήμαρχος λέγοντας πως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα δύο υπό ανέγερση ξενοδοχεία θα αποκατασταθεί ο ποδηλατόδρομος.

Γενέθλια στην αίθουσα συνεδριάσεων

Πολλές ευχές για τα γενέθλια του δέχτηκε ο αντιδήμαρχος κ. Μ. Τσουπάκης που είχε κέρασμα για όλους τους παριστάμενους μια σπιτική πορτοκαλόπιτα. Εν μέσω της συνεδρίασης οι συνάδελφοι του Μ. Κελαϊδής και Λ. Κοκογιαννάκης του έκαναν έκπληξη με μια τούρτα και τα απαραίτητα (με ερωτηματικό) κεράκια.

Και λίγος… Τσε Γκεβάρα

«Τη μέρα που οι Χριστιανοί θα λάβουν σοβαρά υπόψιν την πίστη του, η επανάσταση θα είναι ασταμάτητη», με αυτή τη ρήση του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα ξεκίνησε την τοποθέτηση του ο κ. Μ. Κλωνιζάκης θέλοντας να συνδέσει τη θρησκευτική εορτή του Πάσχα, με τις κοινωνικό-πολιτικές αλλαγές. Συμπλήρωσε επίσης πως « η ανάσταση οδηγεί σε μια επανάσταση συνειδήσεων, αντιλήψεων».

Σε χρόνο ρεκόρ!

Λιγότερο από δύο ώρες πήρε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου χθες, χρόνος πραγματικά ρεκόρ αν υπολογίσουμε ότι συνήθως δύο ώρες είναι συνήθως οι τοποθετήσεις πριν μπει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν δε υπολογίσουμε ότι στις δύο ώρες αυτές ο δήμαρχος όπως πάντα μονοπώλησε μιλώντας τον περισσότερο χρόνο με τις ανακοινώσεις του (δίχως να πει τίποτα καινούργιο) αντιλαμβάνεται κανείς πως τα δημοτικά συμβούλια θα μπορούσαν να είναι πιο ουσιαστικά και πιο παραγωγικά δίχως να διαρκούν 5 και 6 ώρες!