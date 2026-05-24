Γκραν πρι Καναδά: Ο Ράσελ πήρε την pole position

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την “pole position” για το κυριακάτικο (24/5, 23:00) γκραν πρι του Καναδά, το οποίο είναι ο πέμπτος αγώνας στη Φόρμουλα Ένα για το 2026.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο τρίτο και τελευταίο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q3) και θα βρίσκεται -για τρίτη διαδοχική χρονιά- στην πρώτη θέση της εκκίνησης στον αγώνα, έχοντας πλάι του στην πρώτη σειρά τον Ιταλό «ομόσταυλό» του, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είχε πάρει την “pole position” στα τρία προηγούμενα γκραν πρι (Κίνα, Ιαπωνία, Μαϊάμι). Από την δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν οι δύο McLaren, με τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις, να κατατάσσεται τρίτος, αφήνοντας στην τέταρτη θέση τον Αυστραλό «ομόσταυλό» του, Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Νόρις με επίδοση 1:12.729 είχε την προσωρινή “pole position”, ύστερα από τις πρώτες προσπάθειες στο Q3. Όμως, ο Αντονέλι «γύρισε» την πίστα σε 1:12.646 και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή, ωστόσο την τελευταία… λέξη είπε ο Ράσελ, ο οποίος με 1:12.578 πήρε την «πρωτιά» στην εκκίνηση, η οποία είναι η δεύτερή του για φέτος, ύστερα από αυτή στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς στην Αυστραλία, με αποτέλεσμα η Mercedes να έχει κατακτήσει και τις πέντε “pole position” για φέτος.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Καναδά:

1. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:12.578

2. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:12.646

3. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:12.729

4. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:12.781

5. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1:12.868

6. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:12.907

7. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:12.935

8. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:12.976

9. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 1:13.280

10. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 1:13.697

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

