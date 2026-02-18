menu
16.7 C
Chania
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕπιστολές
Επιστολές

Γκολ εσείς, σέντρα εµείς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κύριε διευθυντά,
έτσι µοιάζει να λέµε στη Τουρκία τελευταία, µε τα τερτίπια που µας κάνει. Κι όµως εµείς δείχνουµε καλόκαρδοι και τα βαφτίζοµε άνευ σηµασίας και δεν αντιδρούµε. Το χειρότερο είναι και το αστείο ότι κάνει τις ζαβολιές στο διάστηµα που µας έχει προσκαλέσει για συνάντηση. Αυτό µόνο σαν καλαµπούρι µπορεί να το πάρει κανείς.
Αυτό θυµίζει την ιστορία δυο άσπονδων γειτόνων, που έχουν συχνές προστριβές µε υπαιτιότητα συνήθως του ενός. Κάποια φορά ο συνήθης φταίχτης απλώνει σύρµατα στην αυλή του άλλου και του ζητά να αφαιρέσει και τη περίφραξη του σπιτιού του. Στη διάρκεια που συµβαίνουν αυτά τον καλεί στο σπίτι του για βεγγέρα.
Πρέπει να πάει ο άλλος; Και τι να πουν και τι να κάνουν;
Αυτό δεν λέγεται προσπάθεια για καλή γειτονία, λέγεται αλλιώς που δεν επιτρέπεται να γραφτεί!

Σήφης Μ Βαρουξάκης

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum