Γκολ εσείς, σέντρα εµείς

Κύριε διευθυντά,

έτσι µοιάζει να λέµε στη Τουρκία τελευταία, µε τα τερτίπια που µας κάνει. Κι όµως εµείς δείχνουµε καλόκαρδοι και τα βαφτίζοµε άνευ σηµασίας και δεν αντιδρούµε. Το χειρότερο είναι και το αστείο ότι κάνει τις ζαβολιές στο διάστηµα που µας έχει προσκαλέσει για συνάντηση. Αυτό µόνο σαν καλαµπούρι µπορεί να το πάρει κανείς.

Αυτό θυµίζει την ιστορία δυο άσπονδων γειτόνων, που έχουν συχνές προστριβές µε υπαιτιότητα συνήθως του ενός. Κάποια φορά ο συνήθης φταίχτης απλώνει σύρµατα στην αυλή του άλλου και του ζητά να αφαιρέσει και τη περίφραξη του σπιτιού του. Στη διάρκεια που συµβαίνουν αυτά τον καλεί στο σπίτι του για βεγγέρα.

Πρέπει να πάει ο άλλος; Και τι να πουν και τι να κάνουν;

Αυτό δεν λέγεται προσπάθεια για καλή γειτονία, λέγεται αλλιώς που δεν επιτρέπεται να γραφτεί!

Σήφης Μ Βαρουξάκης