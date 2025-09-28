menu
23.4 C
Chania
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Γκολ από τα 30 (!) μέτρα ο Τριάντης (video)

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Νεκτάριος Τριάντης προσαρμόσθηκε ιδανικά στις συνθήκες του MLS και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Ο 22χρονος Ελληνας μέσος, χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του, που απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τους Κολοράντο Ράπιντς, καθώς στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε αποδέκτης της μπάλας περίπου 30 μέτρα από την αντίπαλη εστία και με έναν «κεραυνό» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Στέφεν.

 

 

Αυτό είναι το δεύτερο -επίσης εντυπωσιακό- γκολ του Τριάντη στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, καθώς στις 14 Σεπτεμβρίου, ο νεαρός άσος μπήκε τον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό και οδήγησε την Μινεσότα στην εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί του Σαν Ντιέγκο, καθώς πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ από την… σέντρα και έδωσε μία ασίστ.

Ηταν το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης, όταν ο Τριάντης διεκδίκησε και πήρε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και αφού είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Ντος Σάντος, εκτός θέσης, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας από απόσταση σχεδόν 45 μέτρων, για να κάνει το 3-0!

Υπενθυμίζεται, ότι ο νεαρός άσος, ο οποίος γεννήθηκε στο Σίδνεϊ από Ελληνες γονείς, αποφάσισε να πάρει την ελληνική υπηκοότητα και να τεθεί στην διάθεση της εθνικής Ελλάδας, αρνούμενος να παίξει με τα «χρώματα» της Αυστραλίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum