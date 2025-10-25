menu
23.9 C
Chania
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Γκάζι: Σφραγίζεται με εντολή Δούκα το μπαρ μετά τον θάνατο της 16χρονης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στον απόηχο του αιφνίδιου θανάτου της 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι, θάνατος ο οποίος αποδόθηκε σε πνευμονικό οίδημα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία ζητά την άμεση εφαρμογή των νομικών διαδικασιών που προβλέπονται για την επιχείρηση.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οπως μεταδίδει το news247, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι για τη σημερινή Δημοτική Αρχή «η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη», ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως όλες οι αρμόδιες αρχές θα κινηθούν με τη δέουσα σοβαρότητα.

«Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα», σημείωσε.

Τα ερωτήματα

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ούτε το ΕΚΑΒ ούτε το Νοσοκομείο ενημέρωσαν την Αστυνομία -ως όφειλαν- για να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για συλλογή στοιχείων.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν ο πατέρας της άτυχης 16χρονης μετέβη την ίδια ημέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και παρέδωσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του, που μόλις είχε παραλάβει από το Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Τη δεδομένη στιγμή ερευνάται αν το κατάστημα είχε προμηθεύσει στην 16χρονη αλκοόλ. Την Τρίτη (21/10), μετέβησαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας, που κατάσχεσαν μπουκάλια αλκοόλ για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Από τις πρώτες καταθέσεις που έχουν λάβει οι αρχές από έφηβους που ήταν μαζί με τη 16χρονη το τραγικό βράδυ, προκύπτει πως η παρέα διασκέδαζε στο κλαμπ καταναλώνοντας αλκοόλ. Ωστόσο, οι αρχές θα λάβουν συμπληρωματικές καταθέσεις και θα αναζητηθούν επιπλέον μάρτυρες.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν ο πατέρας της άτυχης 16χρονης μετέβη την ίδια ημέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και παρέδωσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του, που μόλις είχε παραλάβει από το Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Τη δεδομένη στιγμή ερευνάται αν το κατάστημα είχε προμηθεύσει στην 16χρονη αλκοόλ. Την Τρίτη (21/10), μετέβησαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας, που κατάσχεσαν μπουκάλια αλκοόλ για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Από τις πρώτες καταθέσεις που έχουν λάβει οι αρχές από έφηβους που ήταν μαζί με τη 16χρονη το τραγικό βράδυ, προκύπτει πως η παρέα διασκέδαζε στο κλαμπ καταναλώνοντας αλκοόλ. Ωστόσο, οι αρχές θα λάβουν συμπληρωματικές καταθέσεις και θα αναζητηθούν επιπλέον μάρτυρες.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum