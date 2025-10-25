Γκάζι: Σφραγίζεται με εντολή Δούκα το μπαρ μετά τον θάνατο της 16χρονης

Στον απόηχο του αιφνίδιου θανάτου της 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι, θάνατος ο οποίος αποδόθηκε σε πνευμονικό οίδημα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία ζητά την άμεση εφαρμογή των νομικών διαδικασιών που προβλέπονται για την επιχείρηση.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οπως μεταδίδει το news247, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι για τη σημερινή Δημοτική Αρχή «η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη», ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως όλες οι αρμόδιες αρχές θα κινηθούν με τη δέουσα σοβαρότητα.

«Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα», σημείωσε.

Τα ερωτήματα

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ούτε το ΕΚΑΒ ούτε το Νοσοκομείο ενημέρωσαν την Αστυνομία -ως όφειλαν- για να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για συλλογή στοιχείων.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν ο πατέρας της άτυχης 16χρονης μετέβη την ίδια ημέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και παρέδωσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του, που μόλις είχε παραλάβει από το Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Τη δεδομένη στιγμή ερευνάται αν το κατάστημα είχε προμηθεύσει στην 16χρονη αλκοόλ. Την Τρίτη (21/10), μετέβησαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας, που κατάσχεσαν μπουκάλια αλκοόλ για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Από τις πρώτες καταθέσεις που έχουν λάβει οι αρχές από έφηβους που ήταν μαζί με τη 16χρονη το τραγικό βράδυ, προκύπτει πως η παρέα διασκέδαζε στο κλαμπ καταναλώνοντας αλκοόλ. Ωστόσο, οι αρχές θα λάβουν συμπληρωματικές καταθέσεις και θα αναζητηθούν επιπλέον μάρτυρες.

