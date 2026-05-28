Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες  στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Μια δράση ευεξία, ψυχαγωγίας και συμπερίληψης πραγματοποίησε χθες το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, με τη συμμετοχή του για τρίτη φορά στους Γηριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με δήλωσή του στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων Στέλιος Βαλυράκης, υπογράμμισε τα εξής: «Οι Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα τέσσερις φορές. Πρόκειται για μια ιδέα που γεννήθηκε από μια ωραία συνεργασίας από το εργαστήρι Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της στέγης Καϊμακλίου της Λευκωσίας. Αυτοί λοιπόν οι αγώνες γίνονται μέσα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης και γίνονται στην Αμερική, την Κύπρο και την Ελλάδα. Αφορούν ηλικιωμένα άτομα και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Εμείς εδώ στα Χανιά και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θεωρούμε ότι δεν μιλάμε μόνο για μία αθλητική διοργάνωση αλλά για μία διοργάνωση αγάπης, αξιοπρέπειας, συμμετοχής και συμπερίληψη»