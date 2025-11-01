Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το πολεµικό αεροσκάφος Eurofighter, που είναι η τρέχουσα αιχµή της ευρωπαϊκής αεροπορικής τεχνολογίας. Η ανάπτυξη του Γιουροφάιτερ άρχισε το 1983 µε τη συνεργασία Βρετανίας, Γερµανίας, Ισπανίας και Ιταλίας, προβλέπεται δε µια νέα έκδοσή του να ολοκληρωθεί µέχρι το 2031 µε τη νέα τεχνολογία τεχνητής νοηµοσύνης και εξελιγµένα ηλεκτρονικά συστήµατα που θα διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία του µέχρι το 2060. Είναι 4ης και 5ης γενιάς, παντός καιρού και πολλαπλών ρόλων, έχει δε διατεθεί, όπως είναι σήµερα σε Αυστρία, Σουηδία, Αραβία, Οµάν, Κουβέιτ και Κατάρ.

Την αγορά 20+20 Γιουροφάιτερ προσανατολίζεται ν’ αγοράσει η Τουρκία µετά τη συνάντηση που έκανε ο Ερντογάν µε τον πρωθυπουργό του Ηνωµένου Βασιλείου Κιρ Στάρµερ. Ο επικεφαλής της οµάδας Σοσιαλιστών της Ευρωβουλής κ. Μανιάτης επανέφερε στην επιφάνεια το ψήφισµα της Ε.Ε. που είχε προκαλέσει ο κ. Ανδρουλάκης, όταν ήταν ευρωβουλευτής αποκλεισµού της Άγκυρας από την αγορά Γιουροφάιτερ και έτσι η Τουρκία δεν µπορεί να συµµετέχει στην Αρχιτεκτονική Ευρωπαϊκή Άµυνα.

Η Μιλιέτ µε άρθρο της επισηµαίνει ότι έρχεται «µία νέα εποχή για τη γαλάζια πατρίδα». Θεωρεί ότι η αγορά Γιουροφάιτερ αποτελεί µήνυµα ισχύος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αγορά θα αλλάξει την «ισορροπία δυνάµεων». Η υπογραφείσα συµφωνία Κιρ Στάρµερ και Ερντογάν προκαλεί αναστάτωση στην Αθήνα και στο Τελ Αβίβ.

Πολιτικοί αναλυτές εκφράζουν προβληµατισµό στο χρονοδιάγραµµα παραδόσεων των µαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία και συµπεραίνουν ότι η Άγκυρα παραιτείται απ’ την αγορά νέων 40 µαχητικών F-16 Viper και αναβάθµιση άλλων 80 υφισταµένων, παραιτούµενη από την απόκτηση των F-35 Lighting II. Ωστόσο την παράδοση των Γιουροφάιτερ θα δουν στην Τουρκία πολύ αργότερα, διότι οι παραγωγές είναι καπαρωµένες µέχρι το 2034. Άρα ό,τι απαιτεί η Τουρκία θα το πάρει πολύ αργότερα.

Στη χώρα µας η κυβέρνηση έκανε πράξη της λατινικής φράσης «si vis pacem para bellum» (αν θέλεις ειρήνη, ετοιµάσου για πόλεµο). Τούτο ακολουθεί τις σχέσεις µας µε την Τουρκία και αποδείχθηκε ότι ο υπερεξοπλισµός µας οδήγησε στη χρεωκοπία. Ωστόσο είναι αναµφίβολο ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι πολυδιάστατη.