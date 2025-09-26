menu
25.3 C
Chania
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Γιορτή του αθλητισμού στο Ναυταθλητικό Σούδας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο πλαίσιο της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 οι μαθητές και οι μαθήτριες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων συμμετείχαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που πραγματοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, με τη στήριξη και συνεργασία του Δήμου Χανίων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στόχος ήταν να αναδειχθεί η αξία της φυσικής δραστηριότητας ως μέσο υγείας, ευεξίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, πέρα από την ψηφιακή καθημερινότητα. «Ο αθλητισμός και η κίνηση είναι το αντίδοτο για τα παιδιά που έχουν καθηλωθεί στις οθόνες και στα κινητά», ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Οι δράσεις:
Παρουσιάστηκαν 8 ενδιαφέροντα μη διαδεδομένα αθλήματα με σκοπό να προσφερθεί στους μαθητές μια διαφορετική βιωματική εμπειρία γνωριμίας με τα συγκεκριμένα αθλήματα.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν:
Αθλήματα ναυταθλητισμού: Ιστιοπλοΐα, Κανόε Καγιάκ, Κωπηλασία
Αθλήματα στόχου: Τοξοβολία
Αθλήματα αντισφαίρισης: Τένις
Αθλήματα χορού: Break Dance
Ομαδικά και δημιουργικά παιχνίδια όπως Street Racket, Four Square
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες: Ζωγραφική
Συνολικά, τριακόσιοι μαθητές και τριάντα γυμναστές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετείχαν στις δράσεις, μετατρέποντας την ημέρα σε μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού.

Ευχαριστίες:
Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς:
Δήμο Χανίων
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)
Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας
Καθώς και στους αθλητικούς συλλόγους που στήριξαν έμπρακτα την εκδήλωση:
ΝΟΧ Χανίων – Τμήμα Κανόε Καγιάκ
ΝΑΟ Σούδας – Τμήμα Κωπηλασίας
Όμιλος Αντισφαίρισης Σούδας – Τμήμα Τένις
Southbreak Academy: Τμήμα Break Dance
Συλλόγους τοξοβολίας Χανίων: SKOLEK (Σκοπευτική λέσχη Κρήτης)  –  KRIS (Πρότυπη ακαδημία τοξοβολίας Χανιών)
Ιστιοπλοϊκό Σύλλογο: (Ι.Ο. Χανίων)
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην Ιατρό παιδοχειρουργό κα. Όλγα Δέδε για την υγειονομική κάλυψη της ημέρας.

Η συγκεκριμένη δράση αποδεικνύει ότι όταν όλοι οι φορείς Δήμος, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές, Αθλητικοί Σύλλογοι και Γονείς συνεργάζονται με κοινό όραμα, ο σχολικός αθλητισμός αποκτά τεράστια δύναμη και θετική επιρροή σε όλη την κοινωνία.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γραφείο Φυσικής Αγωγής Χανίων
Τηλέφωνο: 28210-47151
Email: graffachan@sch.gr».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum