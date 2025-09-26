Γιορτή του αθλητισμού στο Ναυταθλητικό Σούδας

Στο πλαίσιο της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 οι μαθητές και οι μαθήτριες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων συμμετείχαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που πραγματοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, με τη στήριξη και συνεργασία του Δήμου Χανίων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στόχος ήταν να αναδειχθεί η αξία της φυσικής δραστηριότητας ως μέσο υγείας, ευεξίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, πέρα από την ψηφιακή καθημερινότητα. «Ο αθλητισμός και η κίνηση είναι το αντίδοτο για τα παιδιά που έχουν καθηλωθεί στις οθόνες και στα κινητά», ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Οι δράσεις:

Παρουσιάστηκαν 8 ενδιαφέροντα μη διαδεδομένα αθλήματα με σκοπό να προσφερθεί στους μαθητές μια διαφορετική βιωματική εμπειρία γνωριμίας με τα συγκεκριμένα αθλήματα.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν:

Αθλήματα ναυταθλητισμού: Ιστιοπλοΐα, Κανόε Καγιάκ, Κωπηλασία

Αθλήματα στόχου: Τοξοβολία

Αθλήματα αντισφαίρισης: Τένις

Αθλήματα χορού: Break Dance

Ομαδικά και δημιουργικά παιχνίδια όπως Street Racket, Four Square

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες: Ζωγραφική

Συνολικά, τριακόσιοι μαθητές και τριάντα γυμναστές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετείχαν στις δράσεις, μετατρέποντας την ημέρα σε μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού.

Ευχαριστίες:

Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς:

Δήμο Χανίων

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)

Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας

Καθώς και στους αθλητικούς συλλόγους που στήριξαν έμπρακτα την εκδήλωση:

ΝΟΧ Χανίων – Τμήμα Κανόε Καγιάκ

ΝΑΟ Σούδας – Τμήμα Κωπηλασίας

Όμιλος Αντισφαίρισης Σούδας – Τμήμα Τένις

Southbreak Academy: Τμήμα Break Dance

Συλλόγους τοξοβολίας Χανίων: SKOLEK (Σκοπευτική λέσχη Κρήτης) – KRIS (Πρότυπη ακαδημία τοξοβολίας Χανιών)

Ιστιοπλοϊκό Σύλλογο: (Ι.Ο. Χανίων)

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην Ιατρό παιδοχειρουργό κα. Όλγα Δέδε για την υγειονομική κάλυψη της ημέρας.

Η συγκεκριμένη δράση αποδεικνύει ότι όταν όλοι οι φορείς Δήμος, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές, Αθλητικοί Σύλλογοι και Γονείς συνεργάζονται με κοινό όραμα, ο σχολικός αθλητισμός αποκτά τεράστια δύναμη και θετική επιρροή σε όλη την κοινωνία.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γραφείο Φυσικής Αγωγής Χανίων

Τηλέφωνο: 28210-47151

Email: graffachan@sch.gr».