Γιορτή της Μάνας

Δημήτρης Δασκαλάκης
Σήµερα µέρα του Μαγιού
που η φύση οργιάζει
όλος ο κόσµος χαίρεται
που η µάνα µας γιορτάζει.

Γιορτάζει και η Παναγιά
στους ουρανούς ‘κει πάνω
άγγελοι και αρχάγγελοι
υµνολογούν και ψάλλουν.

Χορεύουνε και τραγουδούν
δοξάζουν και υµνούνε
και τη µητέρα του Χριστού
θερµά ευχαριστούνε.

Μα και η µάνα του φτωχού
γιορτάζει και εκείνη
κι ας µην υπάρχει όπως λεν
την κεφαλήν που κλίνει.

Γιατί και κείνη γέννησε
µε πόνους κι αγωνία
γι’ αυτό και κείνη απαιτεί
στοργή απ΄ την κοινωνία.

Μα και η µάνα του ληστή
µερίδα έχει κι εκείνη
κι απ΄ τη µεγάλη τη γιορτή
όξω µην αποµείνει.

Η µάνα του παράλυτου
µε το σταυρό στον ώµο
στολίστηκε για τη γιορτή
και βρίσκεται στο δρόµο.

Μα και η µάνα τ΄ ορφανού
κι εκείνη περιµένει
εις τη µεγάλη τη γιορτή
να είναι καλεσµένη.

Κι η µάνα η πολύτεκνη
µε τα πολλά παιδιά της
που έχει πάντα ανοιχτή
τη στοργική αγκαλιά της.

Αυτή η µεγάλη αγκαλιά
που όλα τα χωράει
και όλα µας τα σφάλµατα
αυτή τα συγχωράει.

Θέλει κι εκείνη να βρεθεί
σ’ αυτό το πανηγύρι
και το µεγάλο το χορό
πρώτη αυτή να σύρει.

Γιατί γιορτάζει και αυτή
κι έχει χαρά µεγάλη
κι αυτό από τη µάνα του Χριστού
ζητά κι αυτή µια χάρη.

Να κατεβεί από ψηλά
στη γη να περπατήσει
και κάθε µάνα που πονεί
να την παρηγορήσει.

Να δώσει την παρηγοριά
σε κάθε πονεµένο
σε ορφανό και σε φτωχό
και κάθε πικραµένο.

Να γίνει ο κόσµος όµορφος
και πάντα να γιορτάζει
κι ο (γ)εις τον άλλον άνθρωπο
µ’ αγάπη ν’ αγκαλιάζει.

∆ηµ. ∆ασκαλάκης
συντ/χος δάσκαλος

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

