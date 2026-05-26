Γιορτή της Μάνας

Σήµερα µέρα του Μαγιού

που η φύση οργιάζει

όλος ο κόσµος χαίρεται

που η µάνα µας γιορτάζει.

Γιορτάζει και η Παναγιά

στους ουρανούς ‘κει πάνω

άγγελοι και αρχάγγελοι

υµνολογούν και ψάλλουν.

Χορεύουνε και τραγουδούν

δοξάζουν και υµνούνε

και τη µητέρα του Χριστού

θερµά ευχαριστούνε.

Μα και η µάνα του φτωχού

γιορτάζει και εκείνη

κι ας µην υπάρχει όπως λεν

την κεφαλήν που κλίνει.

Γιατί και κείνη γέννησε

µε πόνους κι αγωνία

γι’ αυτό και κείνη απαιτεί

στοργή απ΄ την κοινωνία.

Μα και η µάνα του ληστή

µερίδα έχει κι εκείνη

κι απ΄ τη µεγάλη τη γιορτή

όξω µην αποµείνει.

Η µάνα του παράλυτου

µε το σταυρό στον ώµο

στολίστηκε για τη γιορτή

και βρίσκεται στο δρόµο.

Μα και η µάνα τ΄ ορφανού

κι εκείνη περιµένει

εις τη µεγάλη τη γιορτή

να είναι καλεσµένη.

Κι η µάνα η πολύτεκνη

µε τα πολλά παιδιά της

που έχει πάντα ανοιχτή

τη στοργική αγκαλιά της.

Αυτή η µεγάλη αγκαλιά

που όλα τα χωράει

και όλα µας τα σφάλµατα

αυτή τα συγχωράει.

Θέλει κι εκείνη να βρεθεί

σ’ αυτό το πανηγύρι

και το µεγάλο το χορό

πρώτη αυτή να σύρει.

Γιατί γιορτάζει και αυτή

κι έχει χαρά µεγάλη

κι αυτό από τη µάνα του Χριστού

ζητά κι αυτή µια χάρη.

Να κατεβεί από ψηλά

στη γη να περπατήσει

και κάθε µάνα που πονεί

να την παρηγορήσει.

Να δώσει την παρηγοριά

σε κάθε πονεµένο

σε ορφανό και σε φτωχό

και κάθε πικραµένο.

Να γίνει ο κόσµος όµορφος

και πάντα να γιορτάζει

κι ο (γ)εις τον άλλον άνθρωπο

µ’ αγάπη ν’ αγκαλιάζει.

∆ηµ. ∆ασκαλάκης

συντ/χος δάσκαλος