Γιορτή της Μάνας

Σήµερα µέρα του Μαγιού
που η φύση οργιάζει
όλος ο κόσµος χαίρεται
που η µάνα µας γιορτάζει.
Γιορτάζει και η Παναγιά
στους ουρανούς ‘κει πάνω
άγγελοι και αρχάγγελοι
υµνολογούν και ψάλλουν.
Χορεύουνε και τραγουδούν
δοξάζουν και υµνούνε
και τη µητέρα του Χριστού
θερµά ευχαριστούνε.
Μα και η µάνα του φτωχού
γιορτάζει και εκείνη
κι ας µην υπάρχει όπως λεν
την κεφαλήν που κλίνει.
Γιατί και κείνη γέννησε
µε πόνους κι αγωνία
γι’ αυτό και κείνη απαιτεί
στοργή απ΄ την κοινωνία.
Μα και η µάνα του ληστή
µερίδα έχει κι εκείνη
κι απ΄ τη µεγάλη τη γιορτή
όξω µην αποµείνει.
Η µάνα του παράλυτου
µε το σταυρό στον ώµο
στολίστηκε για τη γιορτή
και βρίσκεται στο δρόµο.
Μα και η µάνα τ΄ ορφανού
κι εκείνη περιµένει
εις τη µεγάλη τη γιορτή
να είναι καλεσµένη.
Κι η µάνα η πολύτεκνη
µε τα πολλά παιδιά της
που έχει πάντα ανοιχτή
τη στοργική αγκαλιά της.
Αυτή η µεγάλη αγκαλιά
που όλα τα χωράει
και όλα µας τα σφάλµατα
αυτή τα συγχωράει.
Θέλει κι εκείνη να βρεθεί
σ’ αυτό το πανηγύρι
και το µεγάλο το χορό
πρώτη αυτή να σύρει.
Γιατί γιορτάζει και αυτή
κι έχει χαρά µεγάλη
κι αυτό από τη µάνα του Χριστού
ζητά κι αυτή µια χάρη.
Να κατεβεί από ψηλά
στη γη να περπατήσει
και κάθε µάνα που πονεί
να την παρηγορήσει.
Να δώσει την παρηγοριά
σε κάθε πονεµένο
σε ορφανό και σε φτωχό
και κάθε πικραµένο.
Να γίνει ο κόσµος όµορφος
και πάντα να γιορτάζει
κι ο (γ)εις τον άλλον άνθρωπο
µ’ αγάπη ν’ αγκαλιάζει.
∆ηµ. ∆ασκαλάκης
συντ/χος δάσκαλος