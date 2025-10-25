Γιορτή καστάνου στη ΔΕ Ιναχωρίου

Η Γιορτή Κάστανου πραγµατοποιείται στη ∆Ε Ιναχωρίου.
Ειδικότερα, το πρόγραµµα περιλαµβάνει:
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19:00 ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ
• 19:00 « Έκθεση φωτογραφίας» µε θέµα το κάστανο και τα καστανοχώρια της ∆Ε Ιναχωρίου. Φώτο : Γιώργος Γεωργιλάκης
• 21:00 « Λαϊκή βραδιά » µε τον Κωνσταντίνο Κανδήρο τον συνοδεύουν : Νίκος Χότζας (τύµπανα) Νίκος Κατσανέβας (πλήκτρα) Αλεξανδρος Ζάνζας (µπουζούκι)
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 11.30 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΟΥΣ
Κεντρική εκδήλωση
• 11.30 Χαιρετισµοί
• Ριζίτικο τραγούδι από το Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαµος»
• Θεατρικό ∆ρώµενο από τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Έλους
• 13.00 Ολοήµερο παραδοσιακό γλέντι µε τον Νίκο Ζωιδακη και το συγκρότηµά του
Χορεύουν:
• Όµιλος Βρακοφόρων Κισσάµου,
• Σύλλογος Κρητικών Χορών «Η ΚΙΣΣΑΜΟΣ»
Θα λειτουργήσει Υπαίθρια Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και θα προσφερθούν ψητά κάστανα
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Σε συνεργασία: Κοινότητα Έλους, Κοινότητα Βλάτους, Πολιτιστικός Σύλλογος Έλους- Λίµνης- Λούχι « Η Αναγέννηση», Πολιτιστικός Σύλλογος Βλάτους « Νέοι Ορίζοντες»
Συµµετέχει: Αναπτυξιακή Εταιρεία ‘’ Εννιά Χωριά Α. Ε.