Γιορτή καστάνου στη ΔΕ Ιναχωρίου

Η Γιορτή Κάστανου πραγµατοποιείται στη ∆Ε Ιναχωρίου.

Ειδικότερα, το πρόγραµµα περιλαµβάνει:

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19:00 ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ

• 19:00 « Έκθεση φωτογραφίας» µε θέµα το κάστανο και τα καστανοχώρια της ∆Ε Ιναχωρίου. Φώτο : Γιώργος Γεωργιλάκης

• 21:00 « Λαϊκή βραδιά » µε τον Κωνσταντίνο Κανδήρο τον συνοδεύουν : Νίκος Χότζας (τύµπανα) Νίκος Κατσανέβας (πλήκτρα) Αλεξανδρος Ζάνζας (µπουζούκι)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 11.30 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΟΥΣ

Κεντρική εκδήλωση

• 11.30 Χαιρετισµοί

• Ριζίτικο τραγούδι από το Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαµος»

• Θεατρικό ∆ρώµενο από τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Έλους

• 13.00 Ολοήµερο παραδοσιακό γλέντι µε τον Νίκο Ζωιδακη και το συγκρότηµά του

Χορεύουν:

• Όµιλος Βρακοφόρων Κισσάµου,

• Σύλλογος Κρητικών Χορών «Η ΚΙΣΣΑΜΟΣ»

Θα λειτουργήσει Υπαίθρια Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και θα προσφερθούν ψητά κάστανα

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Σε συνεργασία: Κοινότητα Έλους, Κοινότητα Βλάτους, Πολιτιστικός Σύλλογος Έλους- Λίµνης- Λούχι « Η Αναγέννηση», Πολιτιστικός Σύλλογος Βλάτους « Νέοι Ορίζοντες»

Συµµετέχει: Αναπτυξιακή Εταιρεία ‘’ Εννιά Χωριά Α. Ε.