Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Πολιτισμός

Γιορτή για τα 100 χρόνια Μάνου Χατζιδάκι στο Ηράκλειο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, με την ενεργή υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, διοργανώνει το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου (ΜΕΤΗ).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

«Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30, θα προβληθεί στον κινηματογράφο Αστόρια η ταινία «Μάνος Χατζιδάκις – Είδωλο στον Καθρέφτη» του Δημήτρη Βερνίκου. Μια εκδήλωση-φόρος τιμής στον μεγάλο συνθέτη.
Η ταινία αποτελεί μια καλλιτεχνική σύνθεση μνήμης και μουσικής, ένα κινηματογραφικό πορτρέτο που δεν επιχειρεί να αφηγηθεί απλώς τη ζωή του Χατζιδάκι, αλλά να ανασυνθέσει το πνεύμα του, μέσα από εικόνες, ήχους, μαρτυρίες και αρχειακό υλικό.
Ο Δημήτρης Βερνίκος, με ευαισθησία και βαθιά γνώση του έργου του συνθέτη, δημιουργεί ένα ειδωλοποιημένο καθρέφτισμα του Χατζιδάκι, όπου η μουσική, η ποίηση και η φιλοσοφία του συνθέτη συνυπάρχουν σε μια συμφωνία εικόνων και συναισθημάτων.
Η ταινία «Είδωλο στον Καθρέφτη» είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και δημιουργικής επεξεργασίας, με συμμετοχές από σημαντικούς μουσικούς, ερμηνευτές και αρχειακούς φορείς. Περιλαμβάνει σπάνιο υλικό από το προσωπικό αρχείο του Χατζιδάκι, καθώς και αποσπάσματα από συνεντεύξεις, ντοκουμέντα και μουσικές του συνθέσεις.
Η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή την υψηλής αισθητικής εμπειρία, μια τελετουργία μνήμης και αναστοχασμού για έναν δημιουργό που διαμόρφωσε την ελληνική μουσική και πολιτιστική ταυτότητα.
Είσοδος ελεύθερη».

