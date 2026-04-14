Γιορτή Ανθόνερου στη Σούδα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας διοργανώνει την εκδήλωση «Αναβίωση Ανθόνερου», μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην κρητική παράδοση, τις μνήμες και τα αρώματα του τόπου μας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου και ώρα 18:00, στον προαύλιο χώρο του Κρητικού Παραδοσιακού Σπιτιού στη Σούδα.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται το ανθόνερο, ένα παραδοσιακό προϊόν με βαθιές ρίζες στην καθημερινότητα και τον πολιτισμό της Κρήτης. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία και τη χρήση του μέσα στον χρόνο, αλλά και να δοκιμάσουν αυθεντικό ανθόνερο.

Η φιλόλογος Μαρία Μαράκη θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα τις μνήμες των νεραντζιών και του ανθόνερου στην κρητική παράδοση.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν απαγγελίες ποιημάτων από τη φιλόλογο Μαρία Βενιανάκη και την καθηγήτρια Αγγλικών Κατερίνα Μαρμαριτάκη.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικοχορευτικά ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος Χανίων «Αροδάμος», προσφέροντας ένα αυθεντικό κρητικό χρώμα στη βραδιά.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή τη μοναδική εμπειρία που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική παράδοση.

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό»