Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες – Εργασίες από Χανιώτες μαθητές

1 από 4

Προϊόντα πειραμάτων και έρευνας, κατασκευές με βάση τους νόμους της φυσικής, μετρήσεις με τη χρήση χημικών στοιχείων…

Μια σειρά από ενδιαφέρουσες εργασίες από μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων των Χανίων παρουσιάστηκαν το πρωί της Παρασκευής στο πλαίσιο της δράσης “Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες” που οργάνωσε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα όπως εξήγησε η κ. Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτου, επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης στα Χανιά και σύμβουλος εκπαίδευσης για όλους τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04, (φυσικής, χημείας, βιολογίας, γεωγραφίας, γεωλογίας) η συγκεκριμένη δράση συνδιοργανώνεται τα τρία τελευταία χρόνια σε συνάφεια με το “Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες” που γίνεται σήμερα Σάββατο στο 6ο Γυμνάσιο Χανίων. «Η διαφορά είναι μία: Στο μεν “Γιορτάζοντας” τα παιδιά κάνουν τα πειράματα, εδώ παρουσιάζουν μια δράση που έχει να κάνει με τις φυσικές επιστήμες. Πάνω σε αυτό δουλεύουνε είτε ως τμήματα είτε ως ομάδες και το παρουσιάζουν τα ίδια. Ο σκοπός μας είναι ένας: Να μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν πάνω σε μερικούς επιστημονικούς όρους. Να τους καταλάβουν πρώτα και να τους εκφράσουν μετά. »

Η ίδια πρόσθεσε πως οι εργασίες περιστρέφονται γύρω από τον κόσμο της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας κάτι που ξεφεύγει από το συνηθισμένο βιβλίο-πίνακας-θρανίο, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν βιώματα. «Υπάρχουν πολλοί εμπνευσμένοι καθηγητές και καθηγήτριες, που έχουν εμπνεύσει τα παιδιά σε ένα μάθημα που θα μπορούσανε να μην ενδιαφέρονται καθόλου ως συνήθως δηλαδή – και αυτά είναι τα μαθήματα της γενικής παιδείας. Υπάρχει χημεία γενικής, υπάρχει φυσική γενικής, μιλάω για το λύκειο. Στο γυμνάσιο είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία γιατί η χημεία είναι μονόωρη, χάνεται δηλαδή το μισό χρόνο, η βιολογία το ίδιο, η φυσική κάπως πάει να την γλιτώσει με ένα δίωρο. Οπότε πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά αυτές τις επιστήμες και πώς θα εμπνευστούν απ’ τον κόσμο γύρω τους;»

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Για τα “θαυμαστά μνημεία της φύσης” τα απολιθωμένα δάση και την μεγάλη σημασία τους μίλησε στα παιδιά ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μανώλης Μανούτσογλου. Συγκεκριμένα μίλησε για το απολιθωμένο δάσος ριζολίθων στο Σταυρό Ακρωτηρίου «όπου έχουμε ένα πολύ ταπεινό αλλά πολύ ουσιαστικό σημείο της φύσης που μας δείχνει, μας εκθέτει πολύ ξεκάθαρα πως η φύση παίρνει το διοξείδιο του άνθρακα και το μετατρέπει σε ασβεστόλιθο! Αυτό που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όταν βλέπουμε ένα ασβεστόλιθο είναι πως το 40% είναι διοξείδιο του άνθρακα! Στο Σταυρό έχουμε ένα μοναδικό σημείο της φύσης και εκεί μπορούμε να δούμε τους μηχανισμούς που η γη μ ας χρησιμοποιεί για να κρατάει σε ισορροπία αυτά που εμείς με την…τακτική και τον “πολιτισμό” μας δημιουργούμε». Ο ίδιος παράλληλα τόνισε πως το μνημείο της φύσης στο Σταυρό δεν προστατεύεται και παραμένει έκθετο. Αναφορικά με τη σημασία αυτών των εκδηλώσεων ο κ. Μανούτσογλου τόνισε τη σημασία της νοηματικής ευαισθητοποίησης των μαθητών ώστε να βλέπουν, να παρατηρούν, να σκέφτονται και να αποφασίσουν.

ΓΕΛ ΣΟΥΔΑΣ: ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μια δράση που συνδέεται με το περιβάλλον και τη χημεία παρουσίασαν οι μαθητές του ΓΕΛ Σούδας, καταδεικνύοντας τη βλάβη στη φύση από τον πόλεμο. Όπως υπογράμμισε η μαθήτρια Ελένη Οικονομάκη «η δράση αφορά τη σύνδεση του πολέμου με τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα, όπως το φωτοχημικό νέφος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την όξινη βροχή» ενώ η Μαρία Χατζικουδέλη πρόσθεσε πως «αναζητήσαμε πληροφορίες από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τις εφημερίδες και έτσι δημιουργήσαμε τρεις δραματοποιήσεις που παρουσιάσαμε και τα κορίτσια ζωγράφισαν και μία υπέροχη αφίσα που έχει να κάνει πάλι με τον πόλεμο. Δείξαμε μέσω της δραματοποίησης ότι ο πόλεμος είναι βλαβερός και για την ανθρώπινη ζωή αλλά και για το περιβάλλον και κυρίως ότι θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. »

Τα παιδιά κατέδειξαν τη ζημιά στο περιβάλλον και τα προβλήματα υγείας που προκαλεί η καταστροφή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΑΝΤΟΧΗ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑ

Τρεις δράσεις παρουσίασαν οι μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Μαραγκουδάκης η πρώτη δράση είχε να κάνει με την παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού φυλλαδίου για την ενέργεια για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου στο οποίο « χρησιμοποιήσαμε το εικονογραφημένο λεξικό φυσικής για το σχολείο που έφτιαξε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για να βάλουμε διάφορους όρους σωστά που αφορούν την ενέργεια. Και η δεύτερη δράση είναι για το διαγωνισμό που διοργανώνει η ΠΑΝΕΚΦΕ (Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών) που είναι με βίντεο-πειράματα και κάναμε έναν αυτοματισμό καταγραφής ποιότητας του αέρα για τις αίθουσες του σχολείου μας όπου μετρήσαμε τη θερμοκρασία, την υγρασία, το διοξείδιο του άνθρακα.» Ειδικά για τον αέρα μέσα στις τάξεις οι μαθητές καταγράφοντας την ποιότητα βρήκαν ότι δεν είναι μολυσμένος αλλά από την άλλη «δεν έχει και την καλύτερη ποιότητα».

Η Ελένη Σάλτα ασχολήθηκε με την προσομοίωση εκτίμησης, σύγκρισης και σεισμικής αντοχής δύο πανομοιότυπων κτιρίων. «Τα κτίρια φαινομενικά είναι πανομοιότυπα, αλλά το ένα είχε μία αντισεισμική βάση. Κατασκευάσαμε δύο κτίρια τα βάλαμε πάνω σε μία σεισμική τράπεζα. Και το πρώτο κτίριο είχε μία αντισεισμική βάση. Ύστερα η σεισμική τράπεζα δονούταν και εμείς παίρναμε μετρήσεις για τη δόνηση και συγκρίναμε τα αποτελέσματα. Πληροφορίες πήραμε κυρίως από μία έρευνα που είχε δημοσιευτεί σε ένα αμερικάνικο περιοδικό το 2008. Τα κτίρια τα φτιάξαμε από μακετόχαρτο και ξύλινα μικρά δοκάρια και η σεισμική βάση ήτανε φτιαγμένη από ξύλο.» Το συμπέρασμα που έβγαλαν οι μαθητές ήταν πως επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου γίνονται πολλοί σεισμοί, « θέλαμε να προωθήσουμε την σεισμική μόνωση κτιρίων και κυρίως να δείξουμε τη σημασία του και πόσο μεγάλη διαφορά κάνει κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.»

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ: ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ

Οι μαθήτριες Νεφέλη Νίκου,Μαρία Παναγιωτάκη και Αρτεμισία Τσινακίδου, από το 4ο Λύκειο παρουσίασαν μία εργασία με θέμα την καμπύλωση του χωρόχρονου. Ο τίτλος είναι “Από τον Einstein στο Google Maps: Πώς η καμπύλωση του χωρόχρονου μας δείχνει το δρόμο”. «Στην πραγματικότητα επιχειρούμε να δείξουμε και μέσω μιας πειραματικής κατασκευής το πώς η καμπύλωση του χωρόχρονου, που συνδέεται με τη θεωρία της σχετικότητας του Einstein, συνδέεται με τη σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Καταλάβαμε ότι στην πραγματικότητα ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι δύο ασύνδετα μεταξύ τους μεγέθη, αλλά συνδέονται στο χωρόχρονο. Στην πραγματικότητα η Γη είναι ήδη καμπυλωμένη και γι’ αυτό μπορούμε και κατανοούμε τη βαρύτητα ως βασική ιδιότητα του σύμπαντος.» Η Μαρία Παναγιωτάκη έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατασκευή σημειώνοντας πως «μαζί με την υπόλοιπη ομάδα φτιάξαμε μία κατασκευή από ένα πλαίσιο από τραπέζι με ένα πολύ τεντωμένο ύφασμα που παριστάνει στην ουσία το χωρόχρονο. Με μία μάζα από μία σφαίρα συμβολίζουμε τη Γη η οποία καμπυλώνει το χωρόχρονο και επομένως οι δορυφόροι και οι πλανήτες κινούνται γύρω της σε τροχιά λόγω της καμπύλωσης του χωρόχρονου και όχι της βαρύτητας ως μία αόρατη δύναμη. Στην ουσία από αυτό το πείραμα καταλάβαμε ότι η βαρύτητα είναι ιδιότητα του σύμπαντος που φαίνεται μέσω της καμπύλωσης στο χωρόχρονο από μία μάζα».

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΛΙΟ

Τον κύκλο του φωτός επιχείρησαν να αναλύσουν οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ελ. Βενιζέλου (Χρυσοπηγής). Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές μίλησαν για τα σώματα που διακρίνονται «αυτόφωτα ή φωτεινές πηγές που έχουν δηλαδή το δικό τους φως όπως ο ήλιος, τα άστρα κα.» αλλά και τα ετερόφωτα που για να γίνουν ορατά «πρέπει το φως μιας φωτεινής πηγής να πέσει πάνω τους όπως τα δέντρα, τα κτίρια , οι άνθρωποι κα». Έκαναν μια ιστορική αναδρομή στο τι είναι το φως ανατρέχοντας στις θεωρίες του Νεύτωνα, του Χώυκενς, του Μαξγουελ, αλλά και στη χρήση του σήμερα μέσα από τις νέες τεχνολογίες.