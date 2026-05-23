Γιώργος Τζεγιαννάκης: «Ο κόσμος σώζεται ακόμη από τα μικρά, τα αθόρυβα θαύματα»

Ο Γιώργος Τζεγιαννάκης, µε µακρά καλλιτεχνική πορεία στον χώρο της τέχνης από το 1982, στη Γαλλία και την Ελλάδα, κι έχοντας εδώ και χρόνια διαµορφώσει το προσωπικό εικαστικό του ύφος, µέσα από τη νέα του έκθεση µε τίτλο «φως, χρώµα, υφή», που εγκαινιάζεται σήµερα στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, µας υπενθυµίζει ότι η ουσία της οµορφιάς και της ζωής βρίσκεται στην απλότητα. Σ΄ όλα αυτά που προσπερνάµε καθηµερινά χωρίς να τους δώσουµε σηµασία. Σ’ αυτά που δεν αγοράζονται, ούτε πωλούνται. Στη φύση και σε χειρονοµίες «µικρές και αθόρυβες». Με την ίδια σαφήνεια που εκφράζεται ζωγραφικά, ο Γιώργος Τζεγιαννάκης µιλάει στις «∆ιαδροµές» και για την τέχνη του αλλά και αυτά που τον πληγώνουν στον κόσµο σήµερα.

•«Η ζωγραφική δεν είναι απλώς απεικόνιση, αλλά ένας τρόπος να µοιράζεσαι την ευαισθησία σου για τις λεπτοµέρειες που συχνά προσπερνάµε», λέτε στο σηµείωµα της έκθεσης. Σε µια εποχή µεγάλων ταχυτήτων, όπως η σηµερινή, η ζωγραφική είναι ένας τρόπος να ξαναδώσουµε στον κόσµο γύρω µας, έστω και για λίγο, την προσοχή που του αξίζει; Να σταθεί το βλέµµα µας κάπου για λίγη ώρα παραπάνω και να κερδίσει πίσω την οµορφιά που προσπερνάµε;

Η ερώτησή σου, ∆ηµήτρη, είναι ταυτόχρονα και µια σωστή απάντηση. Θα προσθέσω ότι, στην εποχή µας, η οµορφιά καθορίζεται από ένα σύστηµα που µας θέλει καταναλωτές. Καλό είναι να καταλάβουµε ότι η οµορφιά βρίσκεται γύρω µας: στα απλά καθηµερινά πράγµατα και στη φύση. Είναι δωρεάν και, προπάντων, αυτή είναι πραγµατικά απαραίτητη για εµάς.

Ίσως τελικά η ζωγραφική να λειτουργεί και σαν µια µικρή αντίσταση απέναντι στη βιασύνη της εποχής. Μας καλεί να παρατηρήσουµε ξανά, να µείνουµε λίγο περισσότερο σε κάτι φαινοµενικά ασήµαντο και να ανακαλύψουµε ότι τίποτα δεν είναι πραγµατικά ασήµαντο όταν το κοιτάξεις µε προσοχή. Εκεί, πολλές φορές, κρύβεται και η ουσία της οµορφιάς αλλά και της ανθρώπινης εµπειρίας.

•Στη ζωγραφική σας παρατηρεί κανείς ότι η φύση συχνά αποτελεί πηγή έµπνευσης. Τι µας διδάσκει η παρατήρηση της φύσης;

Η φύση µάς διδάσκει ότι ανήκουµε σε αυτήν. Μέσα στις οµορφιές της βρίσκουµε την ευτυχία και όσο αποµακρυνόµαστε από αυτήν, καταστρεφόµαστε. Παράλληλα, µας µαθαίνει την αρµονία, την υποµονή και τον σεβασµό προς τη ζωή. Παρατηρώντας τη φύση, καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η ισορροπία και πόσο µικρός αλλά και σηµαντικός είναι ο άνθρωπος µέσα στον κόσµο. Η φύση εµπνέει τον άνθρωπο να δηµιουργεί, να ονειρεύεται και να εκφράζει τα συναισθήµατά του.

•Εικόνες απλές, καθηµερινές, αποτελούν συχνά θέµα στους πίνακές σας. Στα δικά µου µάτια αυτό δηλώνει µε έναν τρόπο ότι δεν επιζητάτε τον εύκολο εντυπωσιασµό ή κάτι το εξεζητηµένο για να τραβήξετε το ενδιαφέρον του θεατή. Είναι η απλότητα ο πιο δύσκολος τρόπος καλλιτεχνικής έκφρασης;

Εγώ δε ζωγραφίζω για να ξεχωρίσω, ούτε για να εντυπωσιάσω, ούτε για να αρέσω στους πολλούς. Θέλω, να εκφραστώ και µέσα από τη ζωγραφική, να µοιραστώ µε όσους έχουν την ίδια ευαισθησία µε µένα ό,τι όµορφο µε συγκινεί.

•«Φως, χρώµα, υφή» ο τίτλος της νέας σας έκθεσης. Συµφωνείτε µε την άποψη ότι η θέαση ενός έργου είναι ανοιχτή σε πολλαπλές και διαφορετικές ερµηνείες;

Όχι µόνο συµφωνώ, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Ο καθένας µας είναι ξεχωριστός και αντιλαµβάνεται τα πράγµατα ανάλογα µε τα βιώµατά του, την ευαισθησία και την ψυχολογική του κατάσταση τη δεδοµένη στιγµή. Ένα έργο τέχνης δεν έχει µία µόνο “σωστή” ανάγνωση· αποκτά διαφορετικά νοήµατα µέσα από το βλέµµα κάθε θεατή. Αυτή η πολλαπλότητα ερµηνειών είναι που κρατά την τέχνη ζωντανή και διαχρονική.

•∆υστυχώς και στις µέρες µας δεν λείπουν ο πόλεµος, η φτώχεια, η δυστυχία, η αδικία και η τοξικότητα. Περιγράψτε µου µια εικόνα που γαληνεύει τη δική σας ψυχή; Πού λειτουργεί ως καταφύγιο «ειρήνης» µέσα στον «πόλεµο» που ζούµε;

Με πληγώνει βαθιά η κτηνωδία της ανθρώπινης φύσης: για οικονοµικά συµφέροντα και εξουσία, η ανθρωπότητα συνεχίζει να επαναλαµβάνει τα ίδια λάθη.

Όµως ακόµη και µέσα στο πιο άψυχο και σκληρό τοπίο, η ζωή και η οµορφιά επιµένουν να βρίσκουν χώρο να αναπνεύσουν. Ένα φυτό που φυτρώνει σε µια σχισµάδα του µπετόν και ανθίζει, µια µέλισσα που πίνει το νέκταρ του, µια ηλιαχτίδα που τονίζει την οµορφιά του και το κάνει να ζωγραφίζει µε τη σκιά του… Εκεί γαληνεύει η ψυχή µου· στη σιωπηλή δύναµη της φύσης που δεν παραιτείται.

Και τότε νιώθω πως ίσως ο κόσµος σώζεται ακόµη από τα µικρά, τα αθόρυβα θαύµατα.

Η έκθεση

Η έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Τζεγιαννάκη µε τίτλο «φως, χρώµα, υφή», που αποτελείται από µια επιλογή πρόσφατων έργων του ζωγράφου, εγκαινιάζεται σήµερα Σάββατο 23 Μαΐου, στις 20:30 µ.µ., στον χώρο του Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων (Σκρα 15, Χαλέπα).

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, θα πλαισιώσει µουσικά την εκδήλωση ο Μιχάλης Κουµουτσάκος.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθηµερινά, από τις 08:00 έως τις 22:00.