Τοπικά

«Γίνομαι Επίσκοπος όχι για να κυβερνήσω αλλά για να διακονήσω» – Τα πρώτα λόγια του νέου Μητροπολίτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Φωτογραφία από την ιστοσελίδα της εφημερίδας: “Πατρίς”

«Γίνομαι Επίσκοπος όχι για να κυβερνήσω αλλά για να διακονήσω», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος Ταμπακάκης στην πρώτη του ομιλία, ενώπιον του χριστεπώνυμου πλήθους, αμέσως μετά τη χειροτονία του.

«Μεταξύ των απροσδόκητων εναλλαγών της ζωής μου, κανένα γεγονός δεν θα μπορούσε να με γεμίσει με μεγαλύτερη αγωνία και δέος από εκείνον της εκλογής μου στον αρχιερατικό θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, εις διαδοχή του αγαπητού σε όλους μητροπολίτου κυρου Δαμασκηνού», είπε ο νέος Μητροπολίτης.

Αναλογιζόμενος τη βαρύτητα της αποστολής που αναλαμβάνει, μίλησε βαθιά και ανθρώπινα.

Αναφέρθηκε στην «εμπιστοσύνη των Αγίων Αρχιερέων», καθώς και το μεγάλο ηθικό μέγεθος που κουβαλά από τούδε και στο εξής στις πλάτες του.

«Η αποστολή για την οποία προορίζομαι με υπερβαίνει», είπε, χαρακτηρίζοντας εαυτόν «αμαρτωλό και ελάχιστον», που έχει κατακλυστεί από αγωνία και ανησυχία.

Ευχήθηκε τα λάθη του να μετριαστούν από την «αγαθή μου προαίρεση», «από την αγάπη και τη μεγαλοθυμία του Θεού».

Τόνισε ότι «το μόνο που μπορώ να διαβεβαιώσω αυτή την ιερή στιγμή είναι ότι παραδίδω τον εαυτό μου ανέυ όρων στον Χριστό και την Εκκλησία. Γιατί εκείνος είναι που ενεργεί τα πάντα, εκείνος είναι που κατευθύνει τη ζωή μου και οδηγεί τους βηματισμούς μου».

Τόνισε επίσης ότι «γίνομαι σήμερα Επίσκοπος όχι για να κυβερνήσω αλλά για να διακονήσω».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Τις θερμές του ευχές για μια καρποφόρα και φωτισμένη αρχιερατική πορεία εξέφρασε ο
Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παραβρισκόμενος σήμερα στη χειροτονία
του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου.
Μετά το πέρας της τελετής, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα
και την πολυετή διαδρομή του νέου Μητροπολίτη, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική
συνεργασία που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις διάφορες θέσεις ευθύνης που
υπηρέτησε ο ιεράρχης.
«Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ιεραρχία της Κρήτης απέκτησε δύο άξιους
ιεράρχες για δύο Μητροπόλεις. Σήμερα είχαμε τη χειροτονία του Σεβασμιότατου Τίτου, ο
οποίος πολύ σύντομα θα αναλάβει τη Μητρόπολη στα Χανιά», δήλωσε ο Σταύρος
Αρναουτάκης.
Ο Περιφερειάρχης συμπλήρωσε χαρακτηριστικά για το νέο Ιεράρχη της Εκκλησίας Κρήτης:
«Πρόκειται για έναν άξιο ιεράρχη. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια από τις
διάφορες θέσεις που κατείχε. Του εύχομαι καλή δύναμη. Είναι άξιος, όπως άξιοι είναι και
αυτοί που τον επέλεξαν».

