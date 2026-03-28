Γιατί «βάση της Σούδας» και όχι «Ακρωτηρίου»;

Γιάννης Λυβιάκης
Στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστηµα ξανά η βάση της Σούδας λόγω του πολέµου στη Μέση Ανατολή. Αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα, φρεγάτες πάνε και έρχονται, αντιπολεµικές κινητοποιήσεις οργανώνονται.

Μόνο που γεωγραφικά η λεγόµενη βάση της Σούδας ή Αµερικανική Ευκολία βρίσκεται στο Ακρωτήρι και όχι στη Σούδα. Εύλογο το ερώτηµα αναγνώστη µας: Γιατί χρησιµοποιείται ο όρος: Βάση της Σούδας και όχι Ακρωτηρίου, δεδοµένου ότι:

• Η αµιγώς Αµερικάνικη Ευκολία (Βάση) Σούδας είναι αεροπορική και βρίσκεται στο Μουζουρά Ακρωτηρίου.

• Η ΑµερικανοΝΑΤΟϊκή βάση Σούδας βρίσκεται στο Μαράθι (Ακρωτήρι), αποτελεί κοµβικό σκέλος του Ναυστάθµου Κρήτης (Σούδα) και διαθέτει την προβλήτα Κ-14 που εξυπηρετεί αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ.

Ο όρος «Βάση της Σούδας» έχει καθιερωθεί από στρατιωτικές αναφορές και τα ΜΜΕ εδώ και δεκαετίες για λόγους γεωγραφικής και ιστορικής ταύτισης µε τον ευρύτερο κόλπο και το λιµάνι της Σούδας. Η ναυτική βάση είναι “συνδεδεµένη” µε τη λειτουργία του Κόλπου της Σούδας ενώ ολόκληρο το στρατιωτικό συγκρότηµα (Αεροπορική Ευκολία στο Ακρωτήρι, Ναύσταθµος, Αεροδρόµιο) εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή.

