Γιατί το λένε «soccer»; Ο ακαδημαϊκός Στέφαν Σιμάνσκι, δίνει την απάντηση

Ένα από τα διαχρονικά ερωτήματα που «βασανίζουν» τους ποδοσφαιρόφιλους είναι, γιατί το αγαπημένο τους football, αναφέρεται σε κάποιες χώρες ως soccer;

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, κι ενώ η ετυμολογία της πρώτης λέξης είναι πασιφανής από το “πόδι” (foot) και την “μπάλα” (ball), η δεύτερη δεν προκύπτει από κάπου. Στο μείζον αυτό ερώτημα, έρχεται να δώσει απάντηση ο Στέφαν Σιμάνσκι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ο οποίος μεγάλωσε τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Πάντα θεωρούσε παράξενη τη διαμάχη γύρω από το «football» και το «soccer» και, όπως λέει χαρακτηριστικά, «Άρχισα να ρωτάω τους φίλους μου: “Θυμάστε; Μήπως είναι ψευδής ανάμνηση; Ήταν ποτέ πρόβλημα;” Άρχισα να συζητώ με ανθρώπους γι’ αυτό. Και η γενική άποψη ήταν ότι τη δεκαετία του 1970 δεν φαινόταν να υπάρχει κανένα ζήτημα με αυτή τη λέξη.»

Το ενδιαφέρον του Σιμάνσκι μετατράπηκε σε ερευνητικό αντικείμενο. Εξηγεί ότι, στα πρώτα του χρόνια, το ποδόσφαιρο ήταν ένα ιδιαίτερα «αριστοκρατικό» άθλημα. «Οι άνθρωποι που ίδρυσαν την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Football Association) στην Αγγλία το 1863 ήταν απόφοιτοι της Οξφόρδης, οι οποίοι είχαν φοιτήσει σε ελίτ ιδιωτικά σχολεία», είπε. Το παιχνίδι που παιζόταν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Football Association έγινε γνωστό ως «association football», όπως γράφει ο Τζον Μ. Κάνινγχαμ στην Encyclopaedia Britannica. Η ονομασία αυτή βοηθούσε επίσης να ξεχωρίζει από ένα άλλο δημοφιλές άθλημα: το ράγκμπι.

«Υπήρχαν δύο αθλήματα: το ένα λεγόταν rugby football και το άλλο association football», εξηγεί ο Σιμάνσκι.

Στο μεταξύ, οι εύποροι φοιτητές πανεπιστημίων στις δεκαετίες του 1880 και του 1890 είχαν τη συνήθεια να συντομεύουν λέξεις και να προσθέτουν την κατάληξη «-er», δημιουργώντας μια μορφή αργκό. Έτσι, αντί να λένε “breakfast” (πρωινό), έλεγαν “brekker” και αντι για “rugby” χρησιμοποιούσαν τη λέξη “rugger”.

«Υπάρχει μια θεωρία», υποστηρίζει ο Σιμάνσκι – «αν και κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιος». Φαίνεται ότι αυτοί οι ευρηματικοί φοιτητές πήραν το «soc» από το μέσο της λέξης «association» και πρόσθεσαν την κατάληξη «-er», δημιουργώντας τη λέξη «soccer».

«Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά αυτό για το οποίο όλοι συμφωνούν είναι ότι η λέξη προέρχεται από την Οξφόρδη. Υπάρχουν πολλές γραπτές πηγές που επιβεβαιώνουν ότι επινοήθηκε από φοιτητές εκεί.» πρόσθεσε ο καθηγητής, παρέχοντας τη μοναδική -έως τώρα- επιστημονικά τεκμηριωμένη ερμηνεία για το συγκεκριμένο ζήτημα.