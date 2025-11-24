Γιατί η τεχνητή νοηµοσύνη δεν είναι «φούσκα»

Η ανησυχία ότι οι υπερψηλές αποτιµήσεις εταιρειών τεχνητής νοηµοσύνης (ΤΝ) µπορεί να συνιστούν φούσκα που, αν σκάσει, θα προκαλέσει σοβαρές ζηµιές στις χρηµατιστηριακές αγορές είναι απολύτως κατανοητή και ορθολογική.

Οι µνήµες των εταιρειών πληροφορικής γνωστών ως dot-com µε την κατάρρευση µεγάλου αριθµού εξ αυτών το 2000, θυµίζει για πολλούς µια σηµαντική χρηµατιστηριακή καταστροφή. Ενώ η πληροφορική εµφανίστηκε περίπου από το 1970, και σιγά σιγά άρχιζε να διαχέεται και να υιοθετείται από τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους, η κατάρρευση των εταιρειών dot-com συνέβη περίπου 30 χρόνια µετά το 1970.

Η ΤΝ όπως έχει εµφανιστεί στην ευρεία της µορφή µόνο 3-4 χρόνια, βρίσκεται ακόµα σε νηπιακή µορφή. Οι επενδύσεις όµως τότε, παρόλο που ήταν ριψοκίνδυνες για εκείνη την εποχή, απέφεραν αύξηση της παραγωγικότητας µε σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου και αναδείξαν πολλές πασίγνωστες επιχειρήσεις σε νέους τεχνολογικούς κλάδους για εκείνη την εποχή. Γύρω στο 2000 ένας υπερβολικά µεγάλος αριθµός εταιριών dot-com δεν κατάφεραν να παραδώσουν αυτά που υποσχέθηκαν στους επενδυτές. Οι εταιρίες που δεν τα κατάφεραν, αφανίστηκαν ή εξαγοράστηκαν ενώ παράλληλα εµφανίστηκαν εταιρίες που δεν υπήρχαν πριν και σηµατοδότησαν νέους οικονοµικούς τοµείς, όπως: iPhone, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tick tock, Android, Bitcoin, Tesla, iPad, Gmail, Netflix Reddit, WhatsApp, Messenger, Google maps, Snapchat, LinkedIn, Skype, Airbnb και πολλές άλλες.

Οι φούσκες, µε ιστορικά παραδείγµατα όπως οι τουλίπες, το 1990s dot-com ή η κρίση των ακινήτων, χαρακτηρίζονται από υπερβολές τιµών που αποσυνδέονται από τα θεµελιώδη µεγέθη (κέρδη, ροές µετρητών, παραγωγικότητα). Όταν η σύνδεση επανέρχεται, οι αποτιµήσεις καταρρέουν και πολλά χαρτοφυλάκια υφίστανται σηµαντική ζηµία. Για τον µέσο επενδυτή, η έκθεση σε λίγες πολύ ακριβές µετοχές Τ.Ν. µπορεί να προκαλέσει µεγάλες βραχυπρόθεσµες απώλειες αν η αγορά διορθώσει απότοµα.

Η δοµή της βιοµηχανίας ΤΝ µε ισχυρά δίπολα (π.χ. µερικές πλατφόρµες/παραγωγοί υπολογιστικής ισχύος και πολλοί επιδιώκοντες χρήστες/εφαρµογές), υψηλό κόστος επένδυσης σε υποδοµές (data centers, GPUs) και δικλείδες αποκλεισµού (network effects, δεδοµένα) — προσφέρει λόγους για µεγάλη συσσώρευση κεφαλαίου αλλά και για συγκέντρωση κινδύνου.

Ο όρος «ορθολογική φούσκα» που ανέπτυξε σε συζητήσεις ο νοµπελίστας A. Michael Spence σηµαίνει ότι η µαζική επενδυτική ανοδική συµπεριφορά µπορεί να είναι αποτέλεσµα ορθολογικών προσδοκιών. ∆ηλαδή οι επενδυτές έχουν σωστά αναγνωρίσει πιθανότητα ακραίων, θετικών αποτελεσµάτων (very large upside), και συνεπώς είναι διατεθειµένοι να ρισκάρουν κεφάλαια σε ένα πλήθος µικρών ή µεσαίων «στοιχηµάτων» µε την ελπίδα ότι λίγα θα εξελιχθούν σε υπερ-κερδοφόρες επιχειρήσεις. Η λογική είναι ότι αν ένα ποσοστό επενδύσεων αποδώσει πολλαπλάσιες φορές το κεφάλαιο (π.χ. 100–1.000x), τότε συνολικά η κοινωνία και οι επενδυτές βγαίνουν κερδισµένοι ακόµα και αν πολλές επενδύσεις αποτύχουν.

Κάποιες φούσκες δεν είναι απλώς τυφλή υστερία, αλλά µπορεί να είναι σύµπτωµα ριψοκίνδυνων αλλά στοιχειωδώς ορθολογικών επενδυτικών ρευµάτων γύρω από µια τεχνολογική µετάβαση που πρόκειται να έχει πραγµατικές, µεγάλες οικονοµικές αποδόσεις. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουµε ψύχραιµα τις δύο όψεις, των κινδύνων και των ευκαιριών και τι σηµαίνουν για επενδυτές, για την κοινωνία και για τη δηµόσια πολιτική.

Πρόκειται για µια τεχνολογική µετάβαση που θα δηµιουργίσει εργοστασία Τεχνητής Νοηµοσύνης, τα οποία θα «τρέχουν» την κάθε επιχείρηση. Χτίζονται εργοστάσια ΤΝ για να λειτουργούν άλλες επιχειρήσεις και αυτές οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται τα δικά τους εργοστάσια ΤΝ. Η Τ.Ν. είναι τεχνολογία γενικού σκοπού (general-purpose technology) µε δυνατότητα να µεταµορφώσει πολλούς τοµείς όπως η παραγωγή, η υγεία, η εκπαίδευση, η έρευνα κλπ. και εποµένως να προσφέρει διαρκείς, και ευρείες αυξήσεις της παραγωγικότητας. Η πιθανότητα µεγάλης απόδοσης για µερικές εταιρείες/πλατφόρµες είναι πραγµατική καθώς το µονοπώλιο ή η ηγεµονία σε πλατφόρµα υπολογιστικής ισχύος, παγκόσµιων δεδοµένων και συστηµάτων ΤΝ µπορεί να αποδώσει εξαιρετικά µεγάλα διαχρονικά έσοδα.

Το κόστος της νοηµοσύνης θα καταστεί ζήτηµα ενέργειας. Αυτός είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας στη διάχυση της ΤΝ. Η ενέργεια µαζί µε την ερµηνευσιµότητα του τρόπου λήψης της απόφασης του µοντέλου ΤΝ, αποτελεί καθοριστικό εµπόδιο για την απελευθέρωση της δύναµης της ΤΝ. Η ΤΝ οδηγεί στην δηµιουργία δύο «εργοστάσιων»: το ένα είναι εργοστάσιο για tokens και το άλλο για agents. Τα tokens είναι το προϊόν των «νοητικών» agents, δηλαδή είναι το έξυπνο φορτίο εργασίας που πρέπει να αποστέλλεται στους χρήστες. Όλα αυτά θα συγκλίνουν στην ανάγκη για µεγαλύτερη απαίτηση ενέργειας ώστε να τροφοδοτηθεί αυτός ο φόρτος εργασίας.

Στην ουσία, αυτό που βιώνουµε είναι µια νέα βιοµηχανική επανάσταση. Και στο θεµέλιο αυτής της βιοµηχανικής επανάστασης βρίσκονται τα νέα εργοστάσια του µέλλοντος.

Ο κόσµος είναι πολύ µεγαλύτερος σήµερα από ό,τι το 1970. Το παγκόσµιο ΑΕΠ ανέρχεται πάνω από 100 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Τα εργοστάσια ΤΝ θα είναι το θεµέλιο για όλο αυτό το σύστηµα. Η ιδέα λοιπόν ότι τα 100 τρισεκατοµµύρια δολάρια του παγκόσµιου ΑΕΠ θα στηρίζονται σε υποδοµές ΤΝ αξίας τρισεκατοµµυρίων είναι απολύτως λογική.

Αν η φούσκα διευκολύνει τη συγκέντρωση κεφαλαίου και ρίσκου σε έρευνα και ανάπτυξη, σε υποδοµές, και ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, µπορεί να επιταχύνει την αύξηση της παραγωγικότητας, µέσω της αυτοµατοποίησης σύνθετων εργασιών, την βελτίωση συντονισµού αλυσίδων εφοδιασµού, την βελτιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης. Θα γίνουν νέες ανακαλύψεις µέσω της επιτάχυνσης της ιατρικής έρευνας, του ταχύτερου σχεδιασµού φαρµάκων, της εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. Σε αυτό το σενάριο, η βραχυπρόθεσµη «όξυνση» µέσα από υψηλές αποτιµήσεις αντιµετωπίζεται ως κόστος επιτάχυνσης µιας δοµικής µεταβολής, µε µακροχρόνιες κοινωνικές ωφέλειες.

Οι κοινωνίες διανύουν µια φυσική µετάβαση από το παλαιό µοντέλο υπολογισµού που βασιζόταν σε γενικής χρήσης υπολογιστές σε ένα µοντέλο επιταχυνόµενων υπολογιστών. Η τεχνητή νοηµοσύνη έχει πλέον ωριµάσει αρκετά, χάρη στις δυνατότητες συλλογισµού, στην ικανότητα για έρευνα και στην ικανότητά της να «σκέφτεται», και την υπολογιστική ισχύ, µπορεί πλέον να παράγει tokens και να δηµιουργεί νοηµοσύνη για την οποία αξίζει να πληρώνει κανείς.

Για παράδειγµα, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, η βιολογία έχει την ευκαιρία να µετατραπεί σε µηχανική (engineering) και όχι επιστήµη. ‘Oταν κάτι παύει να είναι απλώς επιστήµη και γίνεται µηχανική, γίνεται λιγότερο γραµµικό και εξελίσσεται εκθετικά. Mπορεί να συσσωρεύει τα οφέλη των προηγούµενων ετών, καθώς η συνεισφορά κάθε εταιρείας, κάθε ερευνητή, πολλαπλασιάζεται και αλληλοενισχύεται. Η Nvidia είναι µια τεχνολογική εταιρεία που επεξεργάζεται λογισµικό για εφαρµογές και επιστηµονικά πεδία που µετά βίας είναι εφικτά χωρίς αυτήν. Πρόσφατα ανακοίνωσε κέρδη άνευ προσδοκίας σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς.

Παρά τις δυνατότητες, υπάρχουν ρεαλιστικοί λόγοι ανησυχίας για καταρρεύσεις µετοχών στις περιπτώσεις όπου εταιρίες:

Αυξάνουν οι τιµές των µετοχών τους χωρίς τεκµηριωµένα έσοδα: πολλές εταιρείες αξιολογούνται µε προσδοκίες µελλοντικών εσόδων που µπορεί να µην υλοποιηθούν.

Περιορισµένος ανταγωνισµός και ρυθµιστικά ρίσκα: µονοπωλιακές δοµές µπορεί να προσελκύσουν αντιµονοπωλιακό έλεγχο ή πολιτικές παρεµβάσεις.

Συστηµικά ρίσκα στις αγορές: µαζικές ρευστοποιήσεις θα µπορούσαν να συµπαρασύρουν πλειάδα κλάδων (hardware, cloud, λογισµικό) και να οδηγήσουν σε σηµαντικές απώλειες κεφαλαίων.

Τεχνολογικά όρια και εξωτερικά σοκ: αστοχίες στην υλοποίηση ή γεωπολιτικοί περιορισµοί στην πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ. Για να διατηρήσει η Αµερική την ηγεσία στην ΤΝ, πρέπει να διασφαλίσει ότι το αµερικανικό τεχνολογικό οικοσύστηµα (tech stack) είναι διαθέσιµο σε αγορές σε όλο τον κόσµο, ώστε οι κορυφαίοι προγραµµατιστές – συµπεριλαµβανοµένων και αυτών στην Κίνα – να µπορούν να δηµιουργούν πάνω σε αυτό το αµερικανικό οικοσύστηµα. Τα τσιπ τεχνητής νοηµοσύνης της Nvidia γίνονται στάνταρ στην ακµάζουσα αµυντική βιοµηχανία. Στη σύγκρουση στην Ουκρανία, για παράδειγµα, χρησιµοποιούνται τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία για τον έλεγχο drones χρησιµοποιώντας αναγνώριση εικόνας τεχνητής νοηµοσύνης.

Υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος επώδυνης αξιολογικής διόρθωσης που θα επιβαρύνει τις χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Όµως, υπάρχει επίσης πιθανότητα οι υπερ-επενδύσεις σε ΤΝ να λειτουργήσουν ως µηχανισµός επιτάχυνσης µιας τεχνολογικής µετάβασης µε πραγµατικά µεγάλα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. Αν η αγορά Τ.Ν. περιγραφεί καλύτερα ως «ορθολογική φούσκα», τότε το στοίχηµα για κοινωνία και πολιτική είναι να µαζικοποιήσει τα οφέλη και να περιορίσει τη µεταβίβαση απρόβλεπτου κόστους σε ευάλωτες οµάδες.

Για τον µεµονωµένο επενδυτή, η πιο ρεαλιστική τοποθέτηση είναι να παραδεχτεί και να µετρήσει το ρίσκο και να πράξει αναλόγως.

*Ο Γιώργος Ατσαλάκης είναι oικονοµολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο Επιστηµονικών ∆εδοµένων